La aventura del futbolista linense José María Marín Criado [Mai] en el CF La Solana de Tercera división –al que fue cedido por la Real Balompédica Linense en el mercado de invierno– ha terminado. El delantero no se ha adaptado al grupo, tampoco se sentía a gusto y de mutuo acuerdo con el club de Ciudad Real ha rescindido su contrato y ha vuelto a casa. La Solana hizo pública la decisión con un escueto comunicado.

Mai, que en las dos últimas campañas había disfrutado de apariciones fugaces en el primer equipo de la Balona, decidió en conjunto con el cuerpo técnico que para su progresión era idóneo terminar la presente andadura en un equipo de Tercera división. Eso sí, en un conjunto en el que disfrutase de minutos.

El futbolista, de primer año senior, debía aprovechar estos meses para curtirse en una categoría senior superior a la Tercera Andaluza en la que milita en filial balono y en el que ante la recuperación de Javi Forján y Pito Camacho le abocaban a jugar lo que restaba de competición.

La Solana, que llegó al parón liguero por la crisis del coronavirus afincado en la décima posición del grupo XVIII de Tercera, se interesó por sus servicios e incluso le presentó como un importante refuerzos. La realidad fue diferente y Mai apenas disfrutó de unos minutos y no gozó de la titularidad.

El atacante linense no se adaptó, no estaba a gusto en el domicilio en el que residía y aprovechó que la competición se paraba para frenar la expansión del Covid-19 por orden de la Federación Española para negociar su desvinculación de la entidad.

Acaben o no las competiciones ya no podrá jugar esta temporada en club alguno, pero no es descartable que si la plantilla de la Segunda B de la Real Balompédica regresa al trabajo se incorpore a las sesiones preparatorias que dirige Antonio Calderón.

En medio de la incertidumbre generalizada por la situación desatada por la crisis del coronavirus hablar del futuro de Mai se antoja innecesario. Sin embargo el club no descarta que pueda recalar de nuevo en un equipo de Tercera para terminar su formación. La pretemporada, se lleve a cabo cuando se lleve a cabo, será un momento importante.

La cesión de Mai no fue la única que la Balompédica llevó a cabo durante el pasado mes de enero. También salieron del club, que sin embargo mantiene sus derechos: el malinés Karim Sidibé a la Unión Deportiva Los Barrios, el congoleño Kaya al Córdoba B, ambos del grupo X y el ghanés Kabore Seidú al Villanovense, del XIV.