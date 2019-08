José María Martín Criado, Mai, comenzó la pretemporada como cuarto delantero de la Real Balompédica Linense. Las lesiones de Pito Camacho y Javi Forján le han proporcionado la posibilidad de disfrutar de más minutos que al resto de los canteranos. El futbolista linense no ha dejado pasar la oportunidad. No solo es el único nueve que ha marcado, sino que después de ocho duelos comparte con Moussa y Luis Alcaide (con dos tantos cada uno) la condición de pichichi del equipo albinegro. Y el comienzo de la temporada está a tiro de piedra.

Las vueltas que da el fútbol. Justo cuando más resuena aquello de que la primera plantilla de la Real Balompédica no cuenta con ningún linense hay un chico que está llamando a la puerta de Jordi Roger. Mai, que ya debutó el curso pasado en Jumilla, ha marcado dos goles y como quiera que Jon Ander González Dopico Dopi no termina de acomodarse, el punta linense ha pasado de ser poco menos que un extra, primero a actor de reparto y ya tiene categoría de personaje principal.

“Yo estoy trabajando, esforzándome y si los goles llegan, mejor”, dice con humildad el ariete, que con un gol el lunes ante la Unión Deportiva Los Barrios le dio el título del Memorial Alfonso Oliva Herrera a los suyos, al tiempo que acababa con una sequía anotadora que ya duraba tres compromisos y que empezaba a preocupar.

“Yo no creo que haya cambiado nada durante el verano, yo sigo esforzándome al máximo cada día y ya es el entrenador el que tiene que tomar decisiones”, agrega.

"Me queda mucho por aprender de mis compañeros"

“Entiendo que hago méritos para poder sentirme uno más, los compañeros y hasta el propio míster me están apoyando mucho, me dicen que siga como lo estoy haciendo, así que se supone que voy por el bien camino”, explica.

“Pero vaya que yo sé que todavía me queda mucho por aprender de mis compañeros y eso es lo que intento hacer cada día, disfrutar de poder estar con ellos, a mí no me cuesta nada trabajar tanto, al contrario, me alegra poder estar ahí”, concluye el delantero, llamado, en principio, a formar parte del filial.