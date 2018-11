Un tropiezo permitido

La Unión Deportiva Los Barrios salió derrotada de su visita a Utrera por 3-0. Los barreños truncaron su gran racha y sufrieron la primera derrota desde la llegada de Rafa Escobar. Ocho partidos invicto y cinco victorias sacó el córdobes para levantar a un equipo hundido en el pozo del grupo X de Tercera.

La Unión encajó dos goles en los primeros minutos de partido, que les condicionaron mucho. El guardameta Zamora mantuvo viva a la Unión al parar un penalti al comienzo de la segunda parte y el utrerano Plusco, con un hat-trick, se erigió en el verdugo de los barreños al completar la goleada a la hora de partido.

Derrota visitante de Los Barrios –que suma así la quinta de esta temporada– ante un Utrera que ganó el encuentro en el primer cuarto de hora. Los locales tuvieron un partido cómodo desde el inicio y acabaron goleando gracias a la gran actuación de su delantero Plusco.

El encuentro comenzó con un Utrera totalmente volcado sobre el campo gualdiverde. Los del San Juan Bosco pusieron la posesión y el dominio del partido. Sacaron la pelota en corto, jugada desde atrás, a través de transiciones rápidas que generaron mucho peligro en los dominios barreños. La primera gran ocasión del Utrera sirvió a Plusco para hacer el primero de la mañana, después de rematar un saque de esquina –botado por Jairo– en el minuto nueve del partido.

A la Unión le tocaba reaccionar ante esta primera embestida del Utrera, pero esa esperada reacción de la Unión no llegó. El falso nueve local aprovechó para materializar la segunda de la que dispuso pocos minutos más tarde de adelantar a los locales. Fue un pase en profundidad desde cuarenta metros de Cachana –que cedió con mucha calidad Pablo Haro– para que el goleador del partido acabase remantando a placer. Todo hay que decirlo, el atacante utrerano se vio beneficiado de un inoportuno resbalón de Manzano cuando trataba de abortar el ataque rival.

Con este segundo tanto, la Unión sí que dignificó su presencia sobre el campo, aunque el mal comienzo le pesó lo suficiente para que no pudieran meterse en el partido. La primera parte fue dominada por el Utrera con un inicio eléctrico y un final más reposado con posesiones largas para dormir un poco el encuentro.

La segunda mitad dio inicio con un cambio de sistema en los barreños. Escobar sacó una defensa con tres hombres y un mediocentro por delante, aunque no les bastó para cambiar demasiado la dinámica. Los gualdiverdes generaron más juego que en la primera mitad y mejoraron su presencia en campo contrario, pero no supieron materializar las ocasiones –las mismas de las que no había gozado en los primeros cuarenta y cinco minutos–. Dos llegadas clarísimas estuvieron a punto de recortar diferencias para la Unión. En la primera de ellas Chachana sacó sobre la línea de gol la pelota, y en otra se marchó a saque de esquina por muy poco tras un despeje desacertado de Toni.

El Utrera supo aguantar bien el marcador a lo largo de la segunda mitad y aprovechó las jugadas a la contra para mantenerse por encima en el electrónico. En una de ellas, Plusco fue objeto de penalti, tras un buen recorte. Zamora estuvo rápido de reflejos para detener el lanzamiento de Toni desde los once metros y mantener viva a la Unión. Aun así, minutos después Plusco –de nuevo– se marcó una buena acción individual a la salida de un córner para poner la sentencia en el marcador.

Primera derrota de la Unión con Escobar, un tropiezo que se puede permitir.