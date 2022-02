La UD Los Barrios, ante la primera de sus nueve finales

La Unión Deportiva Los Barrios se juega este domingo (17:00) en el San Rafael la primera de las nueve finales a las que hará frente en lo que resta de temporada para tratar de lograr la permanencia en la Tercera RFEF. Los de Mariano Marcos reciben a un rival directo, el Cartaya. Los locales afrontan el duelo con dos bajas, las de Alexis y Charly.

La UD Los Barrios encadena siete jornadas sin vencer. Tres empates (el último la pasada semana en Pozoblanco) y cuatro derrotas jalonan su travesía por la competición desde que el 18 de diciembre se impuso al Antoniano por 1-0.

Los gualdiverdes comienzan la jornada en puesto de descenso y a tres puntos del Rota, que además tiene un encuentro pendiente. No es fácil la tarea, pero tampoco imposible y los barreños se juramentan para olvidar todo lo sucedido y marcar ante los onubenses este domingo un punto de inflexión.

Alexis y Charly son bajas, mientras que el sanroqueño Banderas, que cayó lesionado en el último encuentro, se someterá a una última prueba en el calentamiento. Vuelven Chechu y Pablo del Alamo.

“Si para ellos es un partido importante, para nosotros...”, reflexiona el preparador local. “Hay que ganar sí o sí y para eso necesitamos de nuestra afición, que acuda y que nos apoye”.

"Estamos jugando bien, pero no se está traduciendo en puntos”, se lamenta Mariano Marcos. “Hay que empezar a ganar, porque cada vez queda menos”.

El Cartaya, resucitado por Amate

Por su parte el Cartaya, que tiene ocho puntos de renta sobre la zona de descenso, ha perdido solo uno de sus cuatro últimos duelos, pero como visitante solo ha puntuado en cuatro de sus once desplazamientos, los dos últimos saldados con derrota (en Conil y ante el Sevilla C). En su plantilla cuenta con el veteranísimo meta Nauzet Pérez (ex de Sabadell, Osasuna, Las Palmas, Recre...) que se incorporó con el cierre del mercado, después de haber abandonado en noviembre el Linares de Primera RFEF por "motivos personales".

El entrenador es Paco Amate, que sustituyó a finales de diciembre a Juan Palma y que regresó a una casa que precisamente no le es ajena. Desde su llegada la escuadra rojinegra suma tres victorias, un empate y dos derrotas.

El técnico recupera a Manuel y Asuero. Amate advierte en las horas previas al duelo que lo que funciona no se toca pero eso es solo un dicho. Si cumple, el único cambio sería el de Asuero por Novoa, sancionado, por lo que Manuel tendría que esperar turno en el banquillo para ser titular Juan Lagos.

De igual forma, el entrenador ha aseverado que Cerpa seguirá en el centro del campo, de ahí la posibilidad de trivote con Asuero y Ponce. Esto significa que Paco Benítez, con dos partidos espectaculares del central, seguirá siendo un fijo, en este caso al lado de Francis Ruiz. Carlos Martínez será titular en el lateral zurdo. Cascajo es fijo igual que Wojcik y solo falta saber si tendrá chance Pepe Cárdenas. No estarán ni Lolo ni José Díaz, ambos lesionados.

Así la cuestión, el once más probable será el formado por Nauzet en portería, con Lagos o Manuel, Carlos Martínez, Franci Ruiz y Paco Benítez en defensa, Cerpa, Ponce y Asuero en el centro del campo con Cascajo y Pepito Cárdenas en los costados y Wojcik en la punta del ataque.