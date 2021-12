Mariano Marcos: "Para salvar a la Unión son necesarios tres o cuatro retoques"

Mariano Marcos asume su vuelta al banquillo de la Unión Deportiva Los Barrios, casi ocho después, con la misma templanza que ha caracterizado siempre su paso por los banquillos. Elegante, se refiere a su predecesor, Jorge Moreno, como “un buen entrenador” que ha “trabajado bien” y al que “se le han negado los resultados”. El nuevo preparador tiene como primer objetivo que su equipo recupere la autoestima y “compita” y asume que para que el objetivo de la permanencia puede hacerse realidad “es necesario hacer tres o cuatro retoques", una forma como otra cualquiera de pedir refuerzos.

Mariano Marcos ha tomado las riendas de la UD Los Barrios casi sin tiempo para preparar el duelo de este sábado (17:00) en el Alfonso Murube con el filial de la AD Ceuta de la Tercera RFEF. Su primera medida ha sido subir seis juveniles al entrenamiento del primer equipo, un gesto simbólico propio de un técnico que procede la estructura de la cantera del equipo de la Villa. Aunque da la impresión de que no es el momento oportuno para dejar el futuro de la entidad en manos de la chavalería.

El nuevo míster resta dramatismo a la situación de los gualdiverdes, anclados en puestos de descenso después de enlazar cuatro derrotas consecutivas. “Creo que hay tiempo y que haciendo las cosas bien se puede sacar esto adelante”.

“Sabemos que cuando hay un cambio de entrenador normalmente es porque hay una dinámica mala, pero venimos con toda la ilusión del mundo para cambiar esa dinámica y para eso es fundamental mejorar el estado anímico de los futbolistas”, reflexiona.

“El vestuario está aún envuelto en lo que conlleva un cambio de entrenador, sobre todo cuando, como es este caso, el que se marcha es un técnico valido, al que los resultados no le han acompañado”, recalca. “Yo creo que lo más importante es mejorar el estado anímico del futbolista”.

Mariano recuerda que hay “muchos futbolistas” con problemas físicos “algo propio de cuando estás envuelto en resultados negativos” y asume que para lograr la salvación “tendrá que haber algún retoque”.

“El míster [en referencia a Jorge Moreno] tenía sus ideas y ahora llego yo con las mías, y con esto no quiero decir que unas sean mejores que otras, y en mi manera de ver el fútbol sí que se necesitan tres o cuatro retoques”, insiste. “Es algo fundamental también para que el jugador vea que hay competencia y sienta que hay que salvar esto como sea”.

Mariano Marcos detalla cómo fue su primera conversación con su plantilla. “Le dije a los jugadores que hay que cambiar el chip, porque el míster trabajó muy bien pero no han salido los resultados, porque muchas veces no es cuestión del trabajo del entrenador sino de pequeños detalles que no han favorecido. El equipo entró en una dinámica preocupante como decíamos antes y todos sabemos cómo funciona esto del fútbol, que es más fácil echar al entrenador, que a veces es el que menos culpa tiene, que echar a veintidós jugadores”.

“Insistí a los chavales en que hay que limpiar la mente, porque llega un entrenador con nuevas formas de trabajo y que ellos se tienen que poner las pilas desde ya”, recalca. “Tenemos que intentar competir y sobre todo tratar de sacar los mejores resultados posibles y cuanto antes”.

El exjugador gualdiverde se confiesa partidario del “uno-cuatro-cuatro-dos” pero promete adaptarse a lo que le ofrezca la plantilla y no entra en el análisis de su próximo rival. “Es que en nuestra situación, fuese el que fuese, no iba a ser fácil. Cuando te metes ahí abajo, cualquiera te lo pone difícil, así que con independencia de a quien nos enfrentemos vamos a ir con la máxima ilusión de sacar algo positivo”.