¿Sirve de algo tomar colágeno?

Tomar colágeno está de moda. Raro es el día de consulta en el que un paciente no me pregunta acerca de si es bueno o no tomar colágeno, se lo ha recomendado su farmacéutico o su vecina del tercero y ha decidido probar, total, malo no es según le han dicho.

El boom que tienen los suplementos de colágeno en el momento actual es realmente impresionante. Antes esta preocupación por tomar "cosas que le ayudaran a mejorar el rendimiento" era únicamente entre los deportistas, pero ahora, su uso se ha extendido entre la población en general. Cualquier persona que tenga crujidos articulares, dolor a nivel muscular o tendinoso, está tomando colágeno.

¿Qué es el colágeno?

Es la proteína más abundante que hay en nuestro organismo. Se han registrado más de 20 tipos de colágeno cada uno con una función. Los más abundantes son el tipo 1 y 2 que son los que se encuentran en la piel, huesos, tendones, discos intervertebrales y articulaciones. Su función es la de crear la estructura básica en la que se sostienen estos tejidos y por tanto todo nuestro cuerpo. Podríamos decir que son los andamios que dan forma y estructura a nuestro cuerpo. La mayoría de tipos de colágeno sirven sobre todo para elasticidad y resistencia a los órganos o sistemas de los que son componentes. En un sólo tejido puede haber una combinación de varios tipos de colágeno trabajando conjuntamente. Las fibras de colágeno adoptan diferentes maneras de comportarse, en función del tipo de órgano en el que se encuentran. El objetivo es hacer que éste sea totalmente funcional.

El colágeno en nuestro organismo se encuentra en equilibrio hasta la treintena; a partir de ahí, entramos en déficit. La piel se arruga, el cabello se debilita con el paso de los años al igual que ocurre con los huesos y las articulaciones. Según los estudios realizados, entre los 20 y 30 años se pierde un 1,5% de colágeno por año, llegando a reducirse en un 35% a la edad de 60. Ésta es la frontera temporal en la que se manifiestan las temidas señales del envejecimiento: la piel y el cabello pierden su elasticidad y surgen dolores musculares y articulares e insuficiencias circulatorias, entre otras alteraciones. Esto no deja de ser resultado del envejecimiento normal del ser humano producto de la edad, el estrés oxidativo al que estamos expuestos y del uso que hacemos del cuerpo. Lo mismo ocurre con el calcio del hueso.

El colágeno se encuentra en multitud de alimentos como verduras, pescado, frutas, frutos secos o la gelatina… Con la alimentación adecuada puede ser suficiente para disponer de una cantidad de colágeno suficiente y que se pueda absorber. No por administrar más cantidad nuestro cuerpo almacenará más colágeno. Tanto si tomamos estos alimentos como si ingerimos colágeno sintético, el cuerpo para digerirlo tiene que descomponerlo en moléculas más simples que se puedan absorber y luego será el propio organismo el que forme el colágeno que más necesite según las circunstancias.

¿Sirve de algo tomar colágeno?

Según los últimos estudios, tomar colágeno como suplemento tiene poca validez por todo lo comentado. No por mucho tomar se absorbe más. Si la alimentación es completa y adecuada NO es necesario tomar una dosis extra de colágeno. Sin embargo, hay productos que además de colágeno sí que aportan otras moléculas con evidencia científica más seria que la de tomar colágeno. Son los que frenan, enlentecen o modifican los efectos articulares de la artrosis o el envejecimiento tendinoso. Son los que modifican la clínica de la enfermedad artrósica, mejorando el dolor y la calidad de vida de los pacientes, aunque de acción lenta. No comienzan a hacer efecto analgésico de forma inmediata. Los más importantes son condroitin sulfato, glucosamina, colágeno, diacereína y el ácido hialurónico intrarticular.

Su efecto analgésico se puede prolongar durante 3 a 6 meses tras suspender el tratamiento. Algunos asocian magnesio o selenio como complemento. Los estudios para validar su efecto miden varios parámetros:

-Comparación de radiografías y resonancias magnéticas antes del tratamiento y meses después del mismo comparando disminución del espacio entre las articulaciones, estado del cartílago, aparición o no de líquido sinovial, alteraciones en la cápsula articular.

-Mejora de la función articular y del dolor percibido por el propio paciente con preguntas como: ¿puede subir escaleras sin agarrar el pasamanos? ¿Cuánta distancia puede caminar hasta que comienza a cojear o tener dolor?

Se suelen comparar dos grupos de pacientes, uno al que se le administra el producto que queremos probar y el otro se le administra placebo u otro producto que queramos comparar cara a cara. Ni el paciente ni el investigador sabe qué toma cada paciente ya que son estudios llamados doble ciego para no crear susceptibilidades que alteren los resultados. Toda la información se evalúa y se extraen las conclusiones que tienen que tener lo que se llama validez estadística, es decir, que los resultados NO sean debidos al azar. Es la medicina basada en la evidencia. No hay estudios así en lo que al colágeno se refiere. Los pocos que hay tienen sesgos como escaso número de pacientes o de calidad más que dudosa. Puede ser porque los estudios anteriormente descritos sean caros, o porque no tengan la confianza ni la seguridad de que su producto sale ganador en la comparación con placebo o con otros productos.

En resumen, el envejecimiento es un proceso natural al que todos tenemos que enfrentarnos. En el caso del colágeno, su déficit se puede combatir con una alimentación equilibrada. Los suplementos de colágeno no tienen estudios serios que avalen su consumo. Sí los hay en los productos que llevan ácido hiaulurónico, condroitin sulfato o sulfato de glucosamina. Es bueno tomar productos antienvejecimiento para mejorar la salud de las articulaciones y tendones, pero NO todos los productos son iguales. Eso sí debemos tenerlo en cuenta a la hora de rascarnos el bolsillo.