Padilla: "Nos han destrozado a la contra, el partido terminó en el minuto 10"

El entrenador del Marbella, Rafa Pérez Padilla, consideró tras la derrota ante la Balompédica: “Ha sido un partido fácil para la Balona”. “Nos han esperado atrás y han explotado el contraataque con Gato y Juampe, que es su mejor fuerte. Ahí nos han destrozado totalmente”, aseguró. “Para mí, el encuentro se terminó en el minuto 10”.

El técnico veleño cree que: “No hemos estado bien”. “La Balona se puso por delante en las dos primeras ocasiones que tuvo, e ir a contra corriente todo el encuentro es muy complicado. El partido no estuvo para nosotros”.

“Hoy [por ayer] no podemos quitarle mérito a la Balona. Creo que ya llevan 590 minutos sin encajar un gol.Tengo poco que decir ante un rival que está haciendo las cosas muy bien. Defienden muy bien, hay que darles la enhorabuena y nosotros ya a por el siguiente partido”, explicó.

“Cuando mejor estábamos nos llegó el tercero, en otra contra. Tenemos un problema si no sabemos frenar estas jugadas. Todos los equipos tienen gente rápida arriba que pueden hacernos daño. Tuvimos un buen trato con la pelota, pero eso no nos sirve para nada. No podemos contentarnos con eso. Nos vamos con la cabeza baja porque no dimos nuestra mejor versión. Podemos hacerlo mejor”.

“Nos faltó profundidad, sobre todo en la primera parte. Con la entrada de Álvaro Montero tiramos algo más del juego directo, pero realmente tenemos poco que valorar de este partido”.