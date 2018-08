Kibamba viene a hacer historia

El defensa sub-23 Baron Kibamba participó ayer en su primer entrenamiento con la Real Balomopédica. El internacional congoleño llega agradecido por el interés de los albinegros, decidido a que la Balona le sirva de catapulta y convencido de que en los tres años que dura su contrato podrá alcanzar un ascenso a Segunda con el equipo de La Línea.

Kibamba, que el jueves culminó un viaje de tres días, trabajó ayer con el resto de la plantilla en el Vicente Blanca de la barriada sanroqueña de Los Olivillos. Tiene el lógico despiste de quien acaba de aterrizar en un equipo, se expresa en un idioma diferente (en concreto en francés, con lo cual necesita a su compañero Pierre Cornud para entenderse) pero además de un físico espectacular se le nota con ganas de agradar. Esta noche tendrá su primera oportunidad en el estadio Nuevo Mirador, según confirmó el propio técnico, Jordi Roger.

"Mi primera impresión ha sido fantástica, los compañeros me han dado un recibimiento extraordinario, estoy muy contento de estar aquí", garantiza a través de su improvisado traductor.

"Físicamente estoy bien, porque en mi país estaba entrenándome", explica. "Es verdad que aún estoy un poco cansado del viaje y que he estado tres días parado, porque estaba ocupado con la documentación y el desplazamiento, pero me siento con ganas de competir".

Kibamba reconoce que hasta que su representante le habló de la posibilidad de venir a La Línea no sabía de la existencia de la Real Balompédica. "Luego ya me he informado y sé que es un equipo con mucha tradición y que en los últimos años incluso estuvo a punto de ascender a Segunda".

"Mi objetivo en la Balona es convertirme en titular lo antes posible, poco a poco convertirme en un jugador importante para el equipo y en estos tres años conseguir un ascenso... o que un club pague un gran traspaso por mí y todos salgamos beneficiados", dice con una sonrisa picarona.