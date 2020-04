Los golfistas del Campo de Gibraltar, tanto profesionales como amateurs, están de enhorabuena. O se han interpretado mal las pautas ofrecidas por el Gobierno de España o, según señalan todos los medios especializados, el suyo será de los primeros deportes que podrá practicarse una vez empiece la denominada desescalada para poner fin a la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus): el 11 de mayo.

Aunque ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los documentos hechos públicos posteriormente se refieren específicamente al golf, si se habla de que para el once de mayo, fecha señalada para la fase uno, quedarán abiertas “las Instalaciones deportivas al aire libre sin público (sólo para practicar deportes en los que no exista contacto: atletismo, tenis)” y se podrán practicar “actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios”. Vaya, el golf.

Casi de manera paralela a este anuncio el conjunto de instituciones del golf español –integrado por la Real Federación Española (RFEG), las Federaciones Autonómicas, la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española de Gerentes (AEGG) y la Asociación Española de Profesionales (PGA)– han presenta el Protocolo de Apertura del Deporte del Golf, una serie de directrices y recomendaciones para la práctica del este deporte de forma segura, “cuando las autoridades sanitarias lo permitan”.

El Protocolo de Apertura del Deporte del Golf, dividido en tres partes –jugadores, campos de golf e industria–, incide en garantizar la distancia social y minimizar los riesgos de propagación del contagio del coronavirus.

Adicionalmente, este Protocolo ahonda en la idea de que la apertura de los campos de golf en nuestro país podría favorecer la marca España en el exterior, aprovechando la imagen del golf como un deporte saludable, al aire libre y Covid-free, que contribuirá a una reactivación más rápida del turismo.

Los procedimientos a seguir antes, durante y después de jugar al golf forman parte del primer bloque del documento, destinado a los practicantes, innumerables en el Campo de Gibraltar, pero especialmente en el Valle del Guadiaro y por extensión en todo San Roque, convertido desde hace años en uno de los epicentros de esta modalidad en toda Andalucía por el número y la calidad de sus instalaciones.

En ella se habla de la necesidad de reservar on line, no pagar en metálico, de que el uso de buggies sea individual o para miembros de una misma familia...

En el segundo bloque, centrado en los campos de golf, se resumen las medidas recomendadas de cara a la reapertura de una instalación estándar, debiendo cada campo de golf acomodarlas a sus propias características, siempre de acuerdo con las limitaciones de carácter general que imponga la Administración Sanitaria.

La bola no podrá caer dentro del hoyo

Hay aparecen unos tan lógicos como minimizar el uso del cuarto de palos o la recepción y otros que llaman más la atención como el que se refiere a "equipar los hoyos con un sistema que impida que la bola caiga en su interior" o a "retirar los rastrillos de los bunkers".

Por último, el tercer bloque describe, con cifras, al conjunto de la industria del golf español, considerado el primer destino europeo y mundial de turismo internacional de golf, una afirmación avalada por los 1.4 millones de turistas que eligen España para jugar a este deporte cada año, que contribuyen a generar unos ingresos de 2.500 millones de euros y más de 30.000 empleos directos e indirectos.

El documento concluye con una serie de demandas para minimizar el perjuicio empresarial generado por la crisis del Covid-19. Entre ellas destaca la consideración de los campos de golf como infraestructura turística, la aplicación del IVA reducido y la prórroga de la figura del ERTE por causa de fuerza mayor y de las medidas extraordinarias y excepcionales establecidas en el RDL 8/2020, debido a las restricciones del tráfico de turistas, así como diversas medidas de apoyo económico.