Dos clubes, los de La Línea y Tesorillo, representaron este sábado a la comarca en el XVIIII Torneo de gimnasia rítmica Villa de Estepona, en la provincia de Málaga.

Las linenses subieron un equipo al primer cajón del podio (infantil A), dos al segundo (benjamín B y cadete precopa) y cuatro al tercero (alevín B, alevín precopa, infantil precopa y senior precopa).

Tesorillo consiguió tres medallas de oro (alevín C, infantil y cadete C), dos platas (alevín B y infantil B) y un cuarto puesto (prebenjamín C).