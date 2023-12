La selección benjamín del Campo de Gibraltar, campeona de la Copa Diputación

La seleccion benjamín de fútbol del Campo de Gibraltar se ha proclamado este miércoles campeona de la Copa Diputación de Cádiz al imponerse en la final, disputada en los campos Puntales-La Paz de la capital de la provincia, al combinado de la Bahía de Cádiz (4-2).

El encuentro se torció de inició para los campogibraltareños, ya que apenas habían transcurrido diez minutos cuando se veían por detrás en el marcador (2-0).

Sin embargo, el conjunto comarcal tuvo capacidad de reacción y volteó el marcador ya antes del descanso (3-2) con dos goles de Oliver (CD San Roque) y uno de Cristian Valle (Atlético Zabal) y Sergio Luque (CD San Roque), quien además fue denominado el MVP del encuentro.

El combinado entrenado por Pedro Rodríguez Espinosa (ex de UD Tesorillo y Castellar) cuya expedición estaba encabezada por el federativo Santiagho Acuña, recibió in situ la felicitación del presidente de la Gaditana, Pedro Curtido, ex jugador de la Unión Deportiva Los Barrios.

La relación de jugadores que han tomado parte en el encuentro es ésta: