“La afición puede estar tranquila, sabemos que éste no es un partido más, que trasciende a los novena minutos y nuestra prioridad es darlo todo y salir del partido con la cabeza bien alta, sea cual sea el resultado”. Así de rotundo y tranquilizador se muestra el entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Calderón, antes del Clásico del Campo de Gibraltar que este domingo (12:00, en directo por Footters) lleva a su equipo al Nuevo Mirador para enfrentarse al Algeciras Club de Fútbol. Un mensaje que no es precisamente banal, ya que no haber afrontado este partido como algo especial fue el reproche más repetido por la hinchada albinegra el curso pasado, cuando el conjunto de La Línea cayó 2-0.

“Sabemos lo que significa para La Línea y para nuestra afición y con esa responsabilidad y ese deseo lo vamos a jugar”, abundó el preparador albinegro. “Desde mi posición me toca conseguir que el equipo sea capaz de afrontarlo con la cabeza fría, pero con el corazón caliente, porque va a ser un partido de sensaciones”.

“Tampoco podemos olvidar que nosotros estamos en una situación que necesitamos un resultado, que es algo que sirve para motivarnos más, concentrarnos más para hacer el partido que queremos hacer”, recalcó el gaditano, consciente de que su plantilla hilvana cinco duelos -uno de ellos de Copa- sin conocer el triunfo. “Se puede dar cualquier marcador, pero vamos a ponerlo todo para alcanzar un buen resultado"

“Es una pena que no puede estar nuestra afición, yo confío en que reine la deportividad y en que mi equipo demuestre lo que viene demostrando últimamente, pero al cien por cien”, reflexionó. “Nos están condenando pequeños detalles, pero el equipo va a dar la cara para que nuestros aficionados se puedan pasear orgullosos por La Línea después de ver a su equipo, en ese apartado pueden confiar en nosotros”.

Con respecto al contrincante, que aún no conoce la derrota, señaló: “El Algeciras es líder por méritos propios; ha empezado muy bien la campaña y en una competición que está muy igualada, sus números son bastante llamativos”.

“Es un rival que te concede muy poco y que en estos momentos tiene la flecha hacia arriba”, detalló. “Tiene claro a qué está jugando, lo hace con enorme confianza y además el hecho de haber vencido al Cádiz B [en el otro encuentro que los albirrojos afrontaron fuera de la fecha prevista inicialmente] que es un rival difícil, les ayuda en el apartado anímico".

Al referirse a la actualidad de los suyos, comentó: "Hemos tenido un final de año diferente, porque en la última semana de liga tuvimos que parar al aparecer un brote de coronavirus, después, con apenas dos días de entrenamiento, jugamos el partido de Copa y hemos aprovechado para estar unos días con la familia”, recordó el míster. “En medio de esto nos comunicaron algo que podía ocurrir, que el Clásico se jugará el día tres y desde ese momento tenemos la cabeza puesta en el partido, con muchas ganas”.

Calderón -que expresó su convencimiento/deseo de que “como sucedió en la Copa” la centenaria escuadra linense no se resienta en el apartado físico- entiende que la eliminación del torneo del KO en Haro no va a pesar en el Nuevo Mirador. “Analizamos los errores y desde el día siguiente estamos pensando en este partido”.

“El hecho de que sea un derbi facilita que no pensemos en el pasado, porque tenemos muchos motivos para estar muy centrados en el partido que tienes por delante”, abundó.

El preparador balono no puso reparos a la fecha de celebración de este encuentro, aplazado el pasado día 13 de diciembre. “Nuestro trabajo es estar física, táctica y mentalmente preparados para afrontarlo con la mayor de las garantías”, sentenció.