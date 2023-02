Rubiales: "Los clubes estaban advertidos, la Primera Federación era una categoría experimental"

El presidente de la Española de Fútbol, Luis Rubiales, insistió este martes en que la Primera Federación, tercera división del escalafón nacional, en la que militan Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol, “nació como una categoría experimental” y que los clubes estaban advertidos de que, en caso de no funcionar, el organismo que él encabeza se reservaba el derecho de volver al antiguo formato de la Segunda división B “en dos, tres o cuatro años”. Sin embargo recalcó que si existe alarma en ese sentido “es porque hay quien quiere vernderlo así”, ya que es “incierto” que una veintena de clubes se hayan opuesto. “Se tomará la decisión que entendamos mejor para el conjunto del fútbol nacional”, sentenció.

Rubiales realizó estas afirmaciones en el transcurso de su comparecencia en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías del Estado, Repsol y Unicaja, charla en la que ha repasado diferentes puntos de la actualidad del balompié nacional.

El presidente mantuvo: “La Primera Federación nació como una categoría experimental. No se engañó a nadie. Se dijo a todos los clubes: vamos a poner un nuevo modelo, y si funciona, bien, y si no, en dos, tres o cuatro años se vuelve al modelo anterior”.

A pesar de todo, Rubiales deslizó que si existe alarma entre los clubes y medios de comunicación de los entornos de estos ante la posible inminente desaparición de la competición en su actual estructura es “porque hay quien quiere venderlo así”.

“Todos los clubes están informados y quien vea en esto una alarma no está trasladando la verdad", remarcó. El exfutbolista se mostró crítico con los 16 clubes (entre los que se encuentra la Balompédica) que dijo que habían "filtrado una carta”. “Nosotros no filtramos nada, las cartas se las mandamos a ellos, que son los primeros en enterarse de cualquier cuestión”, sostuvo.

“El punto más importante es que la Federación no intenta implantar nada”, recalcó. “La Federación tiene unas funciones que va a desempeñar. Lo que no podemos consentir es poner encima de la mesa ventitantos millones de euros para cuarenta clubes y que estos generen deudas, cuando por ejemplo la única otra federación europea de nuestro entorno que pone dinero es Francia, que pone 232.000 euros a repartir entre todos”.

“Por eso tenemos que poner las medidas, el orden, conforme a las competencias que la ley le concede a la Federación para que esto no ocurra”, abundó. “Hay sobre la mesa diferentes opciones y antes de acabar la temporada tendremos que tomar una decisión, que no digo que sea de cara a la temporada que viene”.

Preguntado tajantemente sobre si existe la posibilidad de desaparición, replicó: “Yo creo que más claro no lo puedo decir, que hay diferentes posibilidades encima de la mesa. Pero lo que no va a suceder es que sigamos poniendo veintitantos millones de euros, que no lo hacen ni en Francia, ni en Inglaterra ni en Italia, ni en Alemania ni en Portugal... en ningún país. Nosotros sí lo hacemos y encima tenemos que escuchar que es deficitaria la categoría ”.

“Tu recibes un dinero y en función de ese dinero gastas y nosotros, como gobierno del fútbol, tenemos que ejercer una supervisión”, abundó. “Eso es así”.

Sobre el resultado de la votación que expiró el pasado jueves sobre el modelo propuesto por la Federación, a la que 16 clubes, entre ellos la Balona, han solicitado que fuese paralizada para debatir algunos puntos, Rubiales respondió: “Se lo comunicaremos a los clubes. La votación ya ha terminado y es falso como se ha dicho en algún sitio que haya veinte clubes que se oponen al control económico. La inmensa mayoría de ellos están a favor”.

“Además la mayoría está a favor de quien lo debe de implantar es la Federación, aunque eso lo dice la ley”, matizó Rubiales. “Nuestra obligación es la de escuchar a clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros, a todo el mundo y nuestros órganos, que están constituido de acuerdo a la ley, tomarán las decisiones y se implantará o no, se hará".

"Se tomará la decisión que entendamos mejor para el conjunto del fútbol nacional", defendió el mandatario, quien en el transcurso de ese acto desveló que está decidido a presentarse a la reelección al cargo y valoró de manera muy positiva la gestión que está llevando a cabo.

En su intervención, Rubiales explicó que la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí permite a la Federación “generar una vía de recursos tremenda” de la que se beneficia el fútbol no profesional.

“Mi mayor función es conseguir ingresos para los clubes más necesitados para que la base de nuestra pirámide esté fuerte”.

“Nuestra gestión responsable ha permitido a clubes pequeños subsistir, porque prácticamente con las ayudas de la Federación sale adelante”, añadió. “Los clubes de Tercera, Segunda o Primera Federación reciben muchísimas ayudas”.

“Por eso si desde la Federación se ponen decenas de millones de euros también tenemos que exigir a los clubes que estén al día con al Seguridad Social, con la Agencia Tributaria, que no haya deuda entre clubes, que paguen a los jugadores y que paguen a los entrenadores”, recalcó. “Eso se llama control económico”.

“Vamos a seguir trabajando para que los clubes tengan derechos, pero también obligaciones muy claras, para que ellos cumplan con su parte”, recalcó