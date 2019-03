El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, destacó la imagen “positiva” ofrecida a nivel nacional, e incluso más allá, en el partido entre España y Austria sub-21 disputado en el Nuevo Mirador de Algeciras.

“Cumplimos el objetivo de reunir a 7.000 personas en el campo. Fue un día histórico. Da gusto ver esa alegría en las gradas y cuántas veces dio la vuelta al campo la ola. Fue una cosa tremenda. Significó alegría”, sostuvo.

“Pudimos ver fútbol, deportividad, buenas maneras y competitividad. Creo que dimos un magnífico ejemplo en el comportamiento”, prosiguió. “Yo disfruté y se vio a Algeciras como es: en positivo y en bonito. Lo que es, en definitiva, nuestra ciudad”, puso en valor.

"La Selección Española sub-21 se esforzó y gracias a eso pudimos ver muy buenas jugadas. Creo que pudimos haber visto hasta cinco goles más, pero el fútbol es como es”, explicó.

El regidor, además, adelantó en exclusiva una propuesta muy interesante que le hicieron para el año que viene, aunque declinó desvelarla todavía. “Me dieron una muy buena idea que tenemos que luchar para el año que viene. Es una cosa muy interesante que me propusieron. Vamos a trabajarla y a lucharla, porque podemos ser también un referente en Algeciras. No se puede avanzar todavía porque las cosas hay que gestionarlas hasta lograrlas, pero el inicio de propuesta que me han hecho llegar me gusta. Esperemos que salga adelante”, confió el primer edil de Algeciras.

Ricardo Alfonso Álvarez: "Tuve envidia sana de ver el campo lleno"

El presidente del Algeciras CF, Ricardo Alfonso Álvarez, destacó ante la prensa “el homenaje” hecho al Nuevo Mirador, que “estuvo precioso” y que fue un acontecimiento “que merecía” toda la comarca.

“Tuve envidia sana de ver el Nuevo Mirador lleno. Con este ambiente y este público pongo al equipo en Primera seguro”, dijo. “Veinte años más tarde le hemos hecho un homenaje a este estadio, que estuvo precioso en todos los aspectos”, explicó.

“El objetivo era darle un añadido a la afición”, aseguró. “Pusimos todos los medios a nuestro alcance y trabajamos en la oscuridad enormemente para esto se pudiese llevar a cabo. La Federación se va muy ilusionada por nuestra labor”, concluyó.