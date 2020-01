La Unión Deportiva Los Barrios visita este domingo al Betis Deportivo (17:30, a través de Betis TV) en el partido correspondiente a la 21ª jornada del grupo X de Tercera división. Los barreños viajan con la necesidad de puntuar para alejarse de los puestos de descenso, con respecto a los que apenas disfrutan de una renta de cuatro puntos.

Los de la Villa, que acumulan once encuentros sin ganar y la semana pasada perdieron en casa ante el colista, el Córdoba B (0-2), presentan dos novedades. El curso anterior, los gualdiverdes encajaron un durísimo 7-0 en su visita al filial verdiblanco que le costó el puesto al por entonces entrenador, David Gutierrez Guti.

El delantero cedido por la Balona, el maliense Karim Sibidé, ya dispone del alta federativa y podrá jugar. Lo mismo ocurre con Ekedo, que ya defendió los intereses del equipo de la Villa en la andadura 2017/2018 y que regresa al San Rafael después de pasar la pasada campaña por el San Roque de Lepe y en ésta por el líder del grupo V de Tercera división, el L'Hospitalet.

Estos dos jugadores se unen al del exalgecirista Tano, que ya debutó en la pasada jornada y dejó buenas sensaciones. Con el que no podrá contar el técnico gualdiverde, Loren Morón, es con Jorge Herrero. El futbolista era uno de los más experimentados del equipo, pero ha abandonado el club por “motivos personales” tras llegar a un acuerdo con la directiva y se ha incorporado al Rota. Su baja se une a las de Sergio Romero, Álex Castillo y Josema.

El guardameta David Zamora, que recibió el alta el lunes tras su larga lesión de rodilla, no entra en la convocatoria, al igual que Álex Guti, que sigue con sus problemas de espalda. Gustavo vuelve tras su sanción de la semana pasada, lo que supone un alivio para la diezmada defensa barreña, y el juvenil Álex González, que debutó en el último encuentro, viaja con el equipo. Diawara es duda.

Alineaciones probables Betis Deportivo: Carlos Marín; Altamirano, Visus, Geovanni, Calderón; Paul, Robert, Rodri, Meléndez, Jime; y Raúl. UD Los Barrios: Iván Villanueva; Álex Vázquez, Paco Borrego, Gustavo, Oñate; Urri, Alberto Ramos, Tano, Legupín; Dani Guerrero y Sibidé. Árbitro: José Álvarez Rodríguez (Huelva). Hora: 17.30 (21ª jornada). Campo: Ciudad Deportiva Luis del Sol, de Sevilla Antecedentes: La Unión ha visitado al filial verdiblanco en seis ocasiones, con un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas. La pasada campaña perdió por un contundente 7-0.

Los convocados son: Pablo, Iván Villanueva; Álex Vázquez, Santi, Paco Borrego, Gustavo, Oñate, Triunfo, Urri, Alberto Ramos, Tano, Ekedo, Álex González, Diawara, Legupín, Román, Dani Guerrero, Facu y Sibidé.

“Yo fui futbolista y sé lo que es tener rachas sin ganar muchos partidos, pero no puedo pararme en eso, porque si no, estamos perdidos. Esto es fútbol y hay que tirar hacia delante”, afirma el técnico de la Unión sobre la mala racha que atraviesa el equipo.

“Nos está faltando remate. Ante cualquier aspecto negativo este equipo lo tiene complicado, y no sé por qué. Estamos trabajando la psicología y ahora tenemos dos partidos muy complicados, con equipos que nos triplican el presupuesto, pero son once contra once y tengo fe en mis jugadores”, añade.

Sobre su rival, al que conoce bien ya que su hijo es futbolista del primer equipo del Betis, Loren comenta: “Es un gran equipo, pero también tiene sus defectos. Son futbolistas hechos para el primer equipo y algunos ya han jugado en primera. Sacan la pelota jugada desde atrás y tienen dinamita arriba. Nosotros vamos a jugar con nuestras armas y a tratar de sorprenderles”.