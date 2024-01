Montenegro y Turanzas, bronce con Andalucía en el Campeonato de España infantil

La selección andaluza infantil masculina de baloncesto, de la que forman parte dos jugadores de Algeciras, Álex Montenegro (Ciudad de Algeciras) y Fran Turanzas (formado en la misma entidad, pero que en la actualidad milita en el Unicaja de Málaga) se colgó este domingo la medalla de bronce del Campeonato de España, que se ha celebrado a lo largo de la semana en la provincia de Huelva. Andalucía derrotó a Canarias en la final de consolación (84-67). Cataluña (verdugo de los andaluces en semis) se alzó con el título tras doblegar a Madrid (73-57).

En el encuentro por el bronce, Andalucía solo encontró oposición en Canarias en el primer cuarto (21-21). Los insulares se fueron diluyendo después (22-14 y 19-10) para dar paso a un último capítulo en el que los dos conjuntos sabían que la suerte estaba echada (22-22).

Álex Montenegro aportó tres puntos en 18:06 mientras que Fran Turanzas anotó cinco en 16:54.

Andalucía logró dos platas y dos bronces en el cómputo de los nacionales infantiles y cadetes celebraron en suelo onubense. Es decir, hizo podio en todas las categorías.

En lo que se refiere a la final Cataluña corroboró su condición de mejor equipo de la primera fase. Madrid, no pudo con la intensidad de juego de los catalanes, que se hicieron con el oro en el Andrés Estrada. Madrid aguantó hasta el inicio del último cuarto, pero cayó por el poderío físico catalán.

La clasificación final queda así: 1 Cataluña ; 2 Madrid ; 3 Andalucía ; 4 Canarias ; 5 C. Valenciana ; 6 I. Baleares ; 7 Galicia ; 8 Aragón ; 9.- P. Vasco; 10.- Extremadura; 11.- R. Murcia; 12.- Navarra; 13.- C. León; 14.- Cantabria; 15.- P. Asturias; 16.- C. Mancha; 17.- La Rioja; 18.- Melilla; 19.- Ceuta;