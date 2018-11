La Balona, decidida a evitar la salida de Kibamba en el mercado de invierno

Baron Kibamba es el hombre de moda en la Real Balompédica Linense. El mercado de invierno se cierne como un peligro inminente sobre una de las defensas más solidas de todo el país, que está a la base de la excelente marcha del equipo. Pero la Balona lo tiene claro: su intención no es desprenderse en enero del zaguero, sino propiciar que siga creciendo dentro de sus filas. Hay dos temporadas más para recoger el fruto de esa inversión. Novias, no le faltan, pero propuestas formales de matrimonio [deportivo] no existen a estas alturas.

Unas declaraciones del vicepresidente albinegro Nicola Radici a la versión italiana del conocido portal TodomercadoWeb puso en alerta a la hinchada balona: “Hay grandes clubes que vienen a verlo, especialmente porque juega a menudo contra equipos filiales. Por eso, el Barcelona y el Sevilla también están interesados”, afirmaba el dirigente, que también incluía a Osasuna en la lista.

La realidad es que no solo los tres mencionados, sino Málaga. Huesca... siguen los pasos del congoleño, que a sus 21 años sigue acumulando internacionalidades absolutas en la fase de clasificación para la Copa de África.

“Si sigue creciendo, su nivel es de Serie A, estoy seguro”, sostiene Radici, que explica que tomó la decisión de proponer a la Balona su fichaje asesorado por el excentrodelantero italiano Aldo Cantarutti, a quien se ha podido ver recientemente por La Línea.

“Tal vez no destaque por su altura, tendrá 1.85, pero es fuerte en la cabeza y tiene un buen pie, es muy rápido, le está yendo bien en una defensa de tres hombres, y además demuestra fortaleza mental, porque desde septiembre juega dos veces en una semana con su selección y tres días después, con nosotros”, recalca.

Kibamba tiene contrato con la Balompédica hasta junio de 2021 y una cláusula de rescisión de contrato de un millón de euros. Eso sí, no todos los derechos corresponden al equipo de La Línea. Parte de los mismos los mantiene su club de origen y otro porcentaje corresponden a la empresa que le representa (técnicamente al propio jugador).

Ante este cúmulo de elogios y cantos de sirena, la Balompédica, a través de su director general Mario Galán, sale a la palestra: “Por supuesto que estamos al corriente de que hay equipos que están siguiendo los pasos a Kibamba, pero eso es una cosa y otra muy diferente que nadie se haya dirigido al club ni para hacer una oferta concreta ni siquiera para solicitar una reunión para tratar el asunto. La Balona no tiene prisa".

Nuestra intención es que Kibamba siga creciendo, que siga aportando para que el equipo pueda alcanzar objetivos y que si tiene que salir, que por su bien y por el club ojalá suceda, sea al final de la temporada”, recalca.

No deja de ser curioso que en medio de tanto cruce de comentarios, la posibilidad de que Kibamba forme parte del once inicial en el duelo del próximo domingo (17:00) ante el Marbella ha quedado muy reducida.

El futbolista, que el domingo participó con su selección, la de Congo, en un partido de la fase previa a la Copa de África. Hasta ayer no regresó a La Línea. Tenía previsto aterrizar en Málaga al mediodía y lo hizo pasadas las cuatro de la tarde. Apenas va a poder participar en un par de sesiones de sus compañeros antes del encuentro y eso con el rendimiento que están ofreciendo Carrasco y Joe...