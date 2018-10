Juan Delgado, el gol llega a la Balona para quedarse

Al delantero de la Real Balompédica Juan Delgado de momento no se le caen los goles de los bolsillos, pero tampoco la sonrisa de la cara. El jugador astigitano aprovechó el pasado domingo su primera oportunidad como titular para marcarse un partidazo y anotar uno de las dos dianas que dieron a los de La Línea la victoria en Badajoz. De penalti, sí, pero cometido sobre él mismo. La repetida ausencia del punta había llegado a provocar algún debate entre los aficionados, pero el delantero demostró el domingo que tiene mucho que aportar, aunque para ello ha tenido que superar un periodo complicado.“Es verdad que estos dos meses no han sido fáciles, porque no es lo para ningún futbolista cuando no juega y más aún cuando está fuera de casa, pero soy consciente de que en esta plantilla hay mucha competencia”, asegura el ariete, que en todo momento mantiene una postura muy humilde.“En Badajoz me tocó a mí estar en el equipo y creo que lo aproveché y además volvimos con los tres puntos, que nos hacían mucha falta”.Juan Delgado ha tenido que oir el debate sobre la falta de gol de la Balompédica sin haber gozado siquiera de una oportunidad, una situación que ha tratado de sobrellevar sin darle demasiadas vueltas a la cabeza. “Hay veces que el balón no quiere entrar, pero en este equipo hay mucho potencial y sabía que iban a llegar los goles y de hecho ya hicimos dos”.El delantero, que ya vivió una situación muy similar en las primeras jornadas durante su paso por el San Fernando, entiende que ante la suplencia solo cabe “trabajar duro y esperar la oportunidad para aprovecharla”.“Es cierto que una vez hablé con el míster para preguntarle si estaba satisfecho con mi forma de entrenar o qué tenía que cambiar para mejorar, pero él me tranquilizó, me dijo que estaba contento conmigo, que trabajaba bien y que esperase mi momento porque me iba a llegar”, desliza. “En esas jornadas había otro delantero [se refiere a Gastón Cellerino] que lo estaba haciendo bien, porque ya he dicho que hay mucha competencia, así que todo eso me animó a seguir currando para conseguir un puesto y ya lo he coneguido”, abunda. “Siempre he sido de la idea de que no puedes bajar los brazos cuando no juegas, sino esforzarte más si cabe”, sostiene. “Cuando firmas por un equipo nadie te garantiza la titularidad, que te la tienes que ganar tú y en ello estamos”.Juan Delgado, que asegura que existió pena máxima en la jugada que dio origen al 0-1 (“el defensa me decía que no, pero hubo falta, muy clara, de verdad”) advierte de que su postura no va a cambiar lo más mínimo después de su primer éxito. “Esta semana voy a entrenar aún más a tope si puedo, para poder estar el domingo en el once que empiece el partido con el Murcia”.El futbolista no quiere comprometerse a alcanzar una cifra de goles con la guayabera albinegra, pero sí expresa su deseo de que sean “muchos más” y que, como el del Nuevo Vivero “se transformen en puntos para el equipo, que es lo que realmente importa”.