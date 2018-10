Aguilocho y Juan Mendoza, candidatos al banquillo del próximo rival del Algeciras

El Club Deportivo Guadalcacín recibirá el próximo domingo (12:00) al Algeciras Club de Fútbol sin que a estas alturas se sepa quién dirigirá al equipo jerezano. Lo único seguro es que no lo hará el entrenador que ha orientado sus destinos durante las nueve primeras jornadas de la competición, ya que a primera hora de ayer el club hizo oficial la destitución del portuense Javi Rivas.La entidad que preside Manuel Jiménez baraja para ocupar esa plaza que queda vacante, entre otros, los nombres de Juan Luis Aguilocho y Jesús Mendoza, si bien este último entrena actualmente al Villamartín.No es nada descartable que, en caso de decantarse por uno de ellos, el elegido se tenga que contentar con ver el encuentro desde la grada.Los mandatarios del Guada se aferran a las cifras para justificar su decisión. Y es que el conjunto pedáneo es colista de grupo X de Tercera con un solo punto sumado de 27 posibles. De hecho, son los peores números del equipo guadalcacileño en sus cinco temporadas en categoría nacional.El Guada ha perdido ocho partidos y sólo ha logrado un empate hace tres jornadas en el choque contra la Lebrijana, siendo además el único partido en el que ha dejado la portería a cero. El bagaje es de 4 goles a favor y 17 en contra.El ya exentrenador se despedirá hoy de los que han sido sus pupilos desde que llegó al cargo el pasado verano. La entidad le ha ofertado a su segundo, Juanjo Zambrano, que se haga cargo del plantel de forma transitoria y luego siga ejerciendo como ayudante, pero no está muy claro que vaya a aceptar esa propuesta.Javi Rivas se mostró ayer rotundo a la hora de asegurar que el Guada no reconducirá su situación solo con apartarle a él de sus funciones: “No creo que la solución del Guadalcacín pase por prescindir de mí porque he dicho en muchas ocasiones que hace falta traer refuerzos”, sentenció. “Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado”.“Si la solución es que yo me vaya, pues no hay problema, pero les dije que son ellos los que me echan porque para mí la solución es traer jugadores y es lo que he dicho siempre, que no tenemos gente para competir en esta categoría tan dura, no tenemos argumentos”, reflexionó. “Al que venga le deseo toda la suerte del mundo porque yo quiero lo mejor para el Guadalcacín”“Me he quitado un peso de encima, porque ya es que ni dormía, esto era un sinvivir”, confiesa el preparador. “Los amigos me lo dicen, que estaba con la paranoia del fútbol siempre preocupado, cada semana intentando reinventarte” El entrenador había sido muy vehemente en sus críticas hacia sus jugadores aunque asegura que ninguno de ellos le recriminó sus palabras. “Al revés, saben qué es lo que hay, saben que hace falta fichajes y ellos mismos están preocupándose y llamando a compañeros de años anteriores para que se vengan”. Mientras el míster organiza su despedida, el Guadalcacín ya busca nuevo entrenador para sustituir a Javi Rivas. El presidente, Manuel Jiménez, maneja varios nombres y asegura que durante la mañana de ayer recibió varias las llamadas de agentes ofreciendo a sus representados. Entre los nombres que gustan en el club de Juan Luis Aguilocho y Jesús Mendoza,El presidente guadalcacileño espera que el entrenador que se vaya a hacer cargo del Guadalcacín esté el próximo domingo en el Fernández Marchán para el choque contra el Algeciras, al menos presenciando el encuentro. De momento, se le va a ofrecer a Juanjo Zambrano, segundo de Javi Rivas, que entrene esta semana hasta la llegada del nuevo técnico, “aunque tenemos todavía que hablar con él, ya que como vino con Javi Rivas no sé si va a seguir o se irá también con él”, advierte el máximo dirigente n cuanto a los motivos que le han llevado a despedir al técnico portuense, Manuel Jiménez argumenta que “se debe a los malos resultados del equipo. Sólo hemos sumado un punto de 27 posibles y había que buscar un revulsivo. En el fútbol mandan los resultados y la cuerda se rompe siempre por el mismo sitio, no vamos a echar a seis futbolistas. Él sabe que los resultados mandan. No se lo tomó mal”, apunta.