Ainhoa, rumbo a Berlín

La algecireña Ainhoa Pinedo (AD Marathon de Madrid) forma parte de la delegación española de 96 atletas que disputarán el Campeonato Europeo de Atletismo que se celebra en Berlín (Alemania) desde mañana lunes y hasta el próximo domingo día 12. Ainhoa Pinedo toma parte en los 50 kilómetros marcha y llega después de haber acreditado una mejor marca personal de 4:18:56. La prueba comienza las 8:35 del próximo martes.

Pinedo resalta la importancia de poder participar al fin en una prueba, los 50 kilómetros marcha, "por la que las mujeres llevamos peleando mucho tiempo, ya que antes solo nos dejaban participar en los 20 kilómetros".

"Tengo la suerte de ser una de las pioneras en esta distancia y estamos en la lucha para que esta distancia esté en Tokio", sostiene.

"En febrero se disputó por primera vez el Campeonato de España de esta distancia y fui subcampeona", recuerda. "Posiblemente para mí haya sido el momento más importante de esta temporada, aunque tampoco hay que olvidar que semanas antes batí el récord nacional de los 35 kilómetros, prueba en la que hice la segunda mejor marca personal del año".

La algecirerña recuerda que llega a este Europeo después de un auténtico via crucis. "Ha sido un año muy difícil de lesiones, jamás he tenido una temporada tan complicada", explica. "A raíz de una de ellas, en pretemporada, he tenido que trabajar a base de infiltraciones en la rodilla; hasta hace casi cuatro semanas estaba entrenando muy poco por dolores y he llegado a competir y a entrenar con anestesia".

"Menos mal que estas últimas semanas me he encontrado mejor", advierte. "Las dos pruebas de 50 kilómetros que he tenido esta temporada me hace estar un poco segura que sin mucho entrenamiento puedo hacer una marca en condiciones", sostiene. "Voy quinta en el ránking europeo casi igual a la marca de la cuarta y la tercera", añade.

"Va a ser una carrera muy dura porque el calor va a hacer mucha mella", vaticina.

"El primer objetivo es ser finalista, el segundo es estar entre las cinco primeras porque eso me daría la clasificación directa para el Mundial el año que viene", finaliza. "La opción de las medallas está ahí y no la descarto pero no me arriesgo a decir nada más".