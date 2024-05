Al Ozempic le sale 'competencia'

Wegovy ya es una realidad en las farmacias andaluzas El fármaco detrás de este vocablo que puede sonar a chino para muchos, es, para otros, casi un milagro. Casi porque, como indica el especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Vithas Sevilla y Virgen Macarena y vocal de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), Cristóbal Morales, este nuevo medicamento promete ser eficaz contra la obesidad, pero "siempre que vaya acompañado de un estilo de vida saludable". En cualquier caso, "una solución que supera lo que existía hasta ahora", apostilla.

En realidad, y hablando en cristiano, como suele decirse, Wegovy es una copia de Ozempic, el revolucionario medicamento que ha dado la vuelta al mundo gracias a la promoción gratuita de celebrities e influencers por sus efectos en la pérdida de peso, que hizo que muchos diabéticos vieron peligrar su acceso al tratamiento, y que podría aliviar esa falta de existencias, ya que es un fármaco contra la obesidad indicado también para pacientes sin diabetes. "Su principio activo es el mismo", confirma el doctor. Se trata de la semaglutida, que es similar a un péptido intestinal natural que afecta al cerebro. Actúa sobre lo que llamamos el hambre cerebral, en el hipotálamo, generando una sensación de saciedad y disminuyendo el apetito. También sobre el hambre emocional, que es cuando a causa del estrés buscamos una recompensa de dopamina a través de alimentos, normalmente ultra procesados. Y sobre el hambre intestinal, que el que comunica intestino y cerebro. Otros aspectos en común es que lo comercializa la misma empresa, la danesa Novo Nordisk, y, en ambos casos sólo se pueden conseguir con receta médica.

¿A quién está dirigido?

En cambio, sus indicaciones son distintas. El primero de ellos está indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en adultos, en monoterapia o añadido a otros medicamentos. Mientras que Wegovy está indicado como complemento a una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física para el control de peso en adultos cuando su índice de masa corporal es igual o mayor a 30, es decir, hay detectada una obesidad; o superior a 27 si hay una comorbilidad asociada al sobrepeso, como puede ser la hipertensión, la prediabetes o la apena del sueño. Además, según apunta el especialista sevillano, está indicado para adolescentes mayores de 12 años con obesidad, lo cuál también supone "un importante salto", al ser un sector que "preocupa y mucho".

Wegovy se administra una vez a la semana por vía subcutánea. Las dosis vienen, como explica Morales, en una especie de "bolígrafos", que incluyen cuatro dosis y se inyectan normalmente en el abdomen. La dosis recomendada, en adultos, es de 2,4 miligramos una vez a la semana, cantidad que se irá incrementando de manera gradual, cada cuatro semanas, durante las 16 que se alargará el tratamiento. El endocrinólogo sevillano asegura que los efectos secundarios son "mínimos" y se conocen "muy bien", y apunta que lo más habitual es que sean problemas gastrointestinales, del tipo nauseas, al inicio del tratamiento, pero que van desapareciendo sin generar problemas más graves.

"Estamos muy felices de poder dar un tratamiento y un abordaje personalizado a una enfermedad con mayúsculas como es la obesidad que cuenta con más de 200 complicaciones. Otra de sus ventajas es que es un tratamiento semanal, frente a lo que tenemos ahora que es diario, y, además mucho más potente. Pero ese gran poder conlleva la enorme responsabilidad de hacerlo bien porque no se trata de un fármaco para adelgazar, sino para acompañar a través de una unidad experta en obesidad, multidisciplinar, y que haga un seguimiento médico a fin de mantener un peso saludable desde el punto de vista de la salud", añade el doctor.

Morales conoce bien esta sustancia. Como investigador independiente ha participado en cerca de 30 ensayos clínicos de distintos fármacos de muchas de las grandes empresas del sector para analizar su impacto en enfermedades como la diabetes y la obesidad o los problemas cardiovasculares en los que Andalucía ha tenido un peso importante. En concreto, en el caso de Wegovy lleva estudiándolo desde hace quince años años. Y, según explica, ha demostrado que los pacientes pueden perder hasta el 16% de su peso en dos años. Unos resultados que considera realmente buenos desde el punto de vista de la salud.

"No se trata de perder peso sino de salud. Tenemos que hacer un llamamiento a un uso responsable. No se puede poner en un gimnasio ni una unidad de clínica estética. Este fármaco no es para intentar adelgazar sino para acompañar un estilo de vida extendido en el tiempo y que afronte un grave problema de salud que tenemos en nuestra sociedad porque la obesidad es un problema social", insiste el doctor.

No está financiado

En cuanto a su precio, no está financiado. "Como desgraciadamente ningún tratamiento para la obesidad", indica el endocrinólogo. Dependerá de la dosis, pero la caja más barata cuesta casi 180 euros y la más cara 292 euros. España se convierte así en el séptimo de Europa y el undécimo del mundo que dispone de la nueva terapia después de que lo aprobaran las agencias reguladoras, entre las cuales está la Agencia Europea de Medicamentos.

En el sevillano barrio de Pino Montano, la farmacia de Joaquín Venegas recibía el jueves por la tarde los primeros ejemplares de este nuevo fármaco. "Lo recibimos con los brazos abiertos, todo lo que sea abastecer y permitir acceso a tratamientos prescritos es siempre una buena nueva", afirma el titular de la Farmacia Pino Montano.

Venegas reconoce que la revolución que provocó en el sector farmacéutico, sobre todo a partir de finales del año pasado Ozempic, habiendo quienes se lanzaron a comprarlo, incluso, con recetas falsificadas, en pos de la (falsa) panacea contra la obesidad, mantiene hoy problemas de abastecimiento. "Es un problema que se ha mantenido de manera recurrente y en las tres dosis disponibles -0,25, 0,5 y 1 mg- en diferentes momentos cada una, no permitiendo la continuación del tratamiento en ascendente hasta llegar a la última dosis en infinidad de pacientes diabéticos y, lo peor, dejándolos huérfanos a mitad del tratamiento con el riesgo que eso conlleva por el efecto rebote", indica

Con ese escenario, el farmacéutico también señala que la gravedad del desabastecimiento ha hecho que los pacientes originales buscaran alternativas. "incluso cambiando de forma farmacéutica, sustituyendo la semaglutida en solución inyectable por comprimidos, pero el resultado al cambiar la forma farmacéutica no es el mismo", afirma. Mientras quienes pedían su uso para el control del peso también hayan ido encontrando otras opciones por el camino. De ahí que Joaquín Venegas presuponga una tendencia de bajada en el consumo de Ozempic justo a la llegada de estas alternativas.

"Con la llegada de Wegovy descargamos de protagonismo en el abastecimiento a Ozempic al existir otra alternativa con el mismo componente, algo que siempre es bueno. Cabe destacar que tiene una ligera diferencia con Ozempic y es que no está dentro, de momento, de la cobertura de la Seguridad Social, tiene presentaciones con dosis más elevadas y su precio es ligeramente mayor. Pero siempre y al igual que Ozempic, es necesario prescripción médica para su dispensación", recuerda el farmacéutico.

"Hablar de la nueva primavera farmacológica es hablar de soluciones a un problema no resuelto. La obesidad es un problema creciente que tenemos en nuestra sociedad, la obesidad es un problema social, no del individuo en la cual tenemos que actuar con prevención y por supuesto con mucha ciencia y empatía con un tratamiento correcto, no es la solución a la obesidad es un acompañamiento a personas que quieran incorporar hábitos de vida saludable y que quieren ganar años de vida y años de vida saludable. Nunca es tarde para invertir en salud", concluye el doctor Morales.

La obesidad es una de las enfermedades crónicas más prevalentes. Más de 650 millones de adultos en todo el mundo lo sufren. De hecho, la obesidad es considerada la pandemia silenciosa, y según el último informe del Atlas Mundial de Obesidad de la Federación Mundial de Obesidad (FMO), el 51% de la población mundial vivirá con sobrepeso u obesidad a partir del 2035 si no se revierten las tendencias actuales.