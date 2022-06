Márquez continúa esperando dar un "saltito adelante"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoce que continúa esperando poder dar ese "saltito adelante" en su rendimiento, cuando se prepara para afrontar la octava carrera del campeonato, el Gran Premio de Italia, en el circuito de Mugello.

En cuanto a sus necesidades técnicas, dijo que "es fácil responder, pues se puede trabajar en el chasis, el basculante y poco más. El motor, está precintado, así que tendremos que intentar buscar la solución en eso".

No obstante, Marc Márquez reconoció que no es fácil pues "soy el piloto, no soy la persona que estructura todo el equipo o la fábrica, pero lo que han hecho, hecho está, pero por mi parte veo que están trabajando".

"Se ha visto en varias carreras que es muy difícil adelantar", explicó el piloto. Puso un ejemplo claro: "Este año en la Fórmula Uno cuántos adelantamientos ha habido en las carreras que llevan y qué adelantamientos hubo el año pasado. Han hecho un reglamento diferente, que van un poco más lentos, pero se adelanta mucho más. Más entretenimiento".