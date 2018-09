La presencia de ratas en Marzales aviva la demanda del traslado de los juzgados

La aparición de excrementos de rata en uno de los despachos del Palacio de Marzales ha vuelto a poner en evidencia la precaria situación de conservación de las sedes judiciales de la ciudad de Algeciras y avivado la demanda para que se cumpla el proyecto de agrupación de las sedes que permita concentrar los cuatro enclaves actuales en solo dos.

El juez decano del partido judicial, José Alberto Ruiz, reclamó ayer a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que ponga en marcha actuaciones urgentes para acabar con los problemas de higiene, de seguridad y con la dispersión de las sedes que adolece una ciudad que, además, calificó como "abandonada" por la administración regional en materia de Justicia.

Mi función es velar por la institución y los servicios. La Junta me lo pone muy difícil"

Ruiz confirmó a Europa Sur el hallazgo de excrementos de rata sobre un friso de madera en la sede de los juzgados de lo Penal. Fueron descubiertos esta semana por un trabajador. "Estamos en lo de siempre. La aparición de ratas e insectos se produce regularmente en Marzales. Fumigan y limpian, pero al tiempo vuelven a aparecer excrementos, cucarachas y otros animales que, por supuesto, no deberían estar en un lugar como un juzgado. Mi primera actuación como juez decano, en junio de 2016, fue precisamente pedir una fumigación", criticó Ruiz.

Pero la presencia de roedores e insectos, aunque grave, no es la única deficiencia que presentan las sedes judiciales de Algeciras, según el magistrado que representa a los 18 órganos de la ciudad. "La seguridad es otra de las principales demandas. En el Palacio de Marzales no funciona el arco de seguridad. Y estamos hablando de un juzgado que no atiende divorcios o casos sencillos, precisamente. Tampoco lo hay en el juzgado de Menores y Vigilancia Penitenciaria, donde además la entrada es angosta y carece de salidas de emergencia para casos como un incendio. Hasta el día que ocurra una tragedia no se va a actuar porque no hay garantías de seguridad. Nos sentimos abandonados por la Junta", criticó Ruiz.

El único inmueble judicial que se salva de tener deficiencias graves es la sede de la Audiencia Provincial. Los juzgados de Plaza de la Constitución también tienen problemas de conservación. "En el caso del edificio de la Plaza de la Constitución, hay claraboyas por las que entra el agua. Muchas persianas no cierran correctamente y otras no se pueden abrir", relató el magistrado.

"Una de mis funciones como juez decano es velar por las instituciones para prestar un servicio con corrección. La Junta de Andalucía me lo pone muy difícil. Todas nuestras quejas se han transmitido. Hacemos un clamor para quien nos quiera escuchar", reflexionó Ruiz.

Todo coronado por la falta de concreción en los plazos para el traslado y agrupación de las sedes judiciales de la ciudad, pendiente desde finales de 2014. "La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, se comprometió a visitar los juzgados de Algeciras en 2017. Todavía la estamos esperando", comentó el juez.

El acuerdo para trasladar los juzgados de lo Penal (actualmente en Marzales), así como el de Vigilancia Penitenciaria y el de Menores (en el centro) al ala en desuso del edificio de la sección algecireña de la Audiencia Provincial fue firmado en octubre de 2016. El entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera, y el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, suscribieron un protocolo para revertir el Palacio Marzales a la administración local, que a su vez se comprometió a ceder a la Junta el antiguo cuartel de la avenida Virgen del Carmen (junto a la Audiencia) para acoger dependencias judiciales. "Llevamos años con ello. Los ciudadanos especialmente pagan la dispersión y la falta de medios del aparato de justicia", concluyó Ruiz.