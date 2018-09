La plaza de toros de Los Barrios emula a Munich con la celebración del Oktobeerfest

Los Barrios emula entre ayer y hoy a la localidad alemana de Munich con la celebración de su particular fiesta de la cerveza. Bajo el nombre de Oktobeerfest, el Círculo de Amigos Tres Catorce celebra la sexta edición de una cita que nació en el Parque de los Patos entre un grupo de amigos y que ha crecido hasta acoger varias barras de comida y bebida y varios conciertos en la plaza de toros La Montera y con la previsión de servir 18.000 litros de birra.

Las primeras cervezas, de la tierra y de importación, empezaron a tirarse ayer a mediodía, pero no fue hasta bien entrada la tarde cuando se animó el coso barreño. En el ruedo de la plaza de toros se ha acondicionado, como en el año anterior, una zona con barras y food trucks, donde los asistentes pueden disfrutar de cinco tipos de cerveza y de las tradicionales salchichas. No faltan tampoco largas mesas de madera donde se puede disfrutar en familia o con amigos de toda la oferta gastronómica.

El brindis oficial de esta edición será hoy a las 17:00, momento en el que se espera que no quepa ni un alfiler más en la plaza.

En cuanto a música, ayer actuaron los grupos Chili Pepes Tributo, Green Monkeys y Little Less. Para esta tarde está prevista la presencia en el escenario de las bandas The Hype Tributo U2, Pedrá Tributo Extremoduro y The Agapornis.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, agradeció un año más a la organización esta iniciativa: "El Oktobeerfest se ha convertido en una tradición más del calendario local y es una satisfacción comprobar el buen ambiente que se respira".

El presidente de Tres Catorce, Miguel Jiménez, agradeció el apoyo municipal para organizar esta cita.