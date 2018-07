El gobierno local de San Roque aprueba 15 millones de euros más en inversiones

El equipo de gobierno de San Roque aprobó ayer en solitario el nuevo plan de inversiones municipal, valorado en 15 millones de euros, procedentes del remanente de tesorería generado por el superávit de 2017. Sólo PSOE y PA respaldaron su propia iniciativa. San Roque Sí se puede se abstuvo, el PP votó en contra y el representante del PIVG se ausentó de la sala.

Este plan de obras es independiente del aprobado junto al presupuesto municipal del año, dotado con 19,2 millones de euros y 49 actuaciones. Entre sus principales actuaciones se contempla la construcción de varias residencias de mayores y una nueva sede para la Universidad Popular.

El PP vota en contra por estimar que PSOE y PA buscan réditos electorales

Respecto del planteamiento original, desaparecen algunas inversiones en la zona de la Bahía por entenderse que se llevarán a cabo en virtud de un convenio firmado con Cepsa. Además, se incluyen dos obras propuestas por San Roque Sí se puede en las zonas de El Calvario y Los Olivillos, en el casco urbano, y finalmente la inversión inicial en la nueva residencia de mayores en Huerta Varela se convierte en una red de centros asistenciales al contemplarse dicha residencia y otras dos más, una en la zona de la Bahía y otra en la zona interior por 3,5 millones de euros.

El plan de inversiones está conformado por 17 obras y proyectos para la mejora de infraestructuras. El de mayor dotación económica comprende la construcción de tres residencias para mayores por 3,5 millones de euros, seguida por el equipamiento para la Universidad Popular, por otros 2,5 millones de euros y el bulevar de Torreguadiaro, por 1,4 millones.

Otras actuaciones prevén remozar el recinto ferial de Guadiaro (358.660 euros) y la antigua estación de viajeros de San Roque como centro cívico (580.690 euros). También se prevé rehabilitar la rosaleda de Campamento (1,6 millones de euros) y construir un carril bici paralelo a la A-7 entre San Roque y el casino, por 1 millón. El plan de inversiones prevé mejoras en centros deportivos, un nuevo plan de asfaltado por 300.000 euros y equipamientos para el Pinar del Rey, entre otras iniciativas.

El PP rechazó este plan de inversiones por considerar que se fija "una cantidad desorbitada", y se pretende "tener San Roque y las barriadas levantados para sacar réditos políticos de cara a las elecciones municipales".

Desde Sí se puede se valoró la inclusión de las obras en Los Olivillos y El Calvario, aunque explicaron que sólo eran dos de quince proyectos presentados sin dar la oportunidad de negociarlos. También se criticó que el alcalde no había utilizado su primer turno de palabra para contestar a la oposición, habiendo preparado sólo "un discurso de cierre" de la sesión.

En el PIVG, Jesús Mayoral criticó que no se tenían en cuenta inversiones en todos los núcleos del municipio y que algunas obras no son competencia del Ayuntamiento. Consideran este plan "inviable" y que no cumple los requisitos legales, por lo que se anunció que se va a recurrir.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló que en el Ayuntamiento hay capacidad financiera de más de 24 millones de euros para sacar adelante estas inversiones sin tener que recurrir a endeudamiento.