Los colectivos de Salud Mental avalan el traslado de la unidad a La Línea

Responsables de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afemen) y de Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental (FAEM) valoran de forma positiva las mejoras que ha supuesto el traslado al nuevo hospital de La Línea desde el hospital Punta de Europa de Algeciras de la unidad de hospitalización para personas con problemas graves de salud mental, aunque también señalan que no debe dejar de prestarse el servicio en la localidad algecireña y que haya personal especializado en el municipio.

Representantes de las dos entidades visitaron las nuevas instalaciones. Por parte de Afemen asistieron el presidente, Manuel Martínez, y el director, Blas García. FAEM estuvo representada por su delegado local, Juan Mayor, que se reunieron con la directora de Salud Mental para el Campo de Gibraltar, Pachi Pérez del Hierro, además de otros profesionales de la especialidad.

Las entidades señalan que son conscientes de las molestias para los pacientes algecireños

Las asociaciones valoran que la actual unidad es cuatro veces más grande que la que existía en Algeciras, cuenta con más personal porque se ha contratado a tres nuevas auxiliares de enfermería y un celador más y la ubicación es mejor al estar en la plata baja. Además, las instalaciones incluyen un patio al aire libre, salas de gimnasia, relajación, de talleres y una polivalente, habitaciones individuales, un amplio comedor y mobiliario nuevo.

En el lado opuesto están, según señalan Afemen y FAEM, las molestias que se ocasionan a los usuarios y familiares de Algeciras, "que estaban acostumbrados al servicio que ha existido en la misma población desde hace 25 años y ahora se tienen que desplazar hasta La Línea". Por el contrario, las asociaciones indican que se beneficiarán de una mayor cercanía las personas afectadas de La Línea y de San Roque.

También solicitan que haya un monitor ocupacional por las tardes y los fines de semana porque hasta ahora solo se cuenta con él por las mañanas. "La actividad ocupacional es tan importante para este tipo de pacientes como la medicación y otros cuidados sanitarios. Esta carencia existe en muchos otros hospitales de Andalucía y es algo que se viene demandando por los usuarios y familiares por su beneficio en la rehabilitación", destacan las asociaciones.

Además, los colectivos insisten en la necesidad de seguir contando con atención a la salud mental en el hospital de Algeciras. El SAS dispone de un psiquiatra de 8:00 a 20:00 horas, cosa que las entidades valoraron positivamente porque eso no ocurre en los demás hospitales que no cuentan con una unidad de hospitalización en salud mental, como es el caso de Cádiz. "Pero se trataría de incorporar también a un psicólogo para que dicho servicio funcione como una unidad de enlace, pudiendo atender, además, a pacientes ingresados por otro tipo de patologías, como oncología, cirugía, nefrología, ELA, etc", afirman.

La dirección de salud mental recordó a las entidades que la atención en Algeciras también cuenta con un hospital de día que atiende a toda la población del Campo de Gibraltar, además de la unidad de salud mental comunitaria. Ambos dispositivos están ubicados en las instalaciones del antiguo hospital de la Cruz Roja, en el paseo de la Conferencia.

La dirección del hospital transmitió a las entidades sociales que es consciente de esas necesidades y que se han trasladado a la dirección del programa de Salud Mental a nivel autonómico para que priorice su respuesta.