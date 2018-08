La algecireña Pilar Martín, ganadora del mes de julio de la tercera edición de Bartalent

La algecireña Pilar Martín, assistant restaurant manager que desarrolla su actividad profesional en el hotel de cuatro estrellas Caleta de Gibraltar, se ha convertido en la Bartalent del mes de julio de la tercera edición del Proyecto Bartalent Lab, la plataforma formativa para hostelería impulsada por Coca-Cola. Pilar será una de los diez participantes que se disputarán, en febrero del próximo año, el título de Bartalent del año 2018.

Pilar Martín tuvo que obtener puntos a través de las diferentes actividades de formación que la plataforma Bartalent Lab pone a disposición de los participantes, y sumar más que ningún otro miembro de la plataforma para conseguir el título de Bartalent del mes de julio. "Lo vi interesante como oportunidad para los camareros. Empecé a investigar un poquito y pensé que esta era otra oportunidad que nos dan a los camareros de desarrollarnos", comentó Martín.

La Bartalent del mes de julio valoró muy positivamente los contenidos de la plataforma: "En los contenidos se muestran diferentes aspectos que nos afectan, como la atención al cliente, el protocolo, el inglés, etc. Veo estos cursos interesantes, sobre todo para gente que esté empezando. También me gustan las entrevistas, con personas muy importantes, y las novedades del sector, las tendencias en cocina y hostelería. Como estás centrado en tu trabajo, no te mueves más allá, pero con Bartalent Lab tienes muchas cosas en un mismo espacio".

Antes de enfrentarse a la gran final de Bartalent, los ganadores mensuales recibirán formación previa a una gran final en la que tendrán que demostrar sus habilidades, conocimiento y aptitudes como profesionales de la hostelería.