Algeciras aprobará este lunes la operación para pagar a sus proveedores

El Ayuntamiento de Algeciras celebra este lunes un Pleno para aprobar su adhesión al Fondo de Financiación de las Entidades Locales, que le permitirá atender el pago de las deudas vencidas, líquidas y exigidas con proveedores, de conformidad con el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras de carácter económico.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha explicado que el Ayuntamiento arrastraba una deuda comercial de 35 millones de euros que quedará eliminada con esta operación. “Nos da más oxígeno, ya que estas deudas, así como las judiciales, están a un tipo de interés del cinco por ciento, y de esta manera, el Estado nos presta unos fondos a tan solo el 0.75 por ciento de interés, el mismo del bono preferencial”.

“Esta operación permite que no paguemos más intereses y no se aumente el gasto financiero, que en estos últimos cuatro años ha disminuido de once millones a tres, y lo que es más importante, colocarnos en el margen de pagar a los proveedores en treinta días, lo que le da confianza a las empresas que operan con el Ayuntamiento”, añade el teniente de alcalde.

Asimismo, será debatido un reconocimiento de crédito de la institución municipal para el ejercicio económico de este año.