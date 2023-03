"Queremos avanzar en la mejora de los servicios y espacios públicos y en la ansiada construcción de viviendas”

-¿Cómo han ido las cosas en el actual mandato?

-Ha sido un mandato intenso y un poquito complicado por el año y medio largo de pandemia. Pero creo que hemos sembrado mimbres para poder tener futuro, como el proyecto de La Zagaleta, que generará actividad, economía y empleo, tanto como desempleados tiene el pueblo, incluso mucho más. En el proyecto que ahora mismo están desarrollando en Benahavís trabajan más de mil personas. Eso implica que en Castellar podamos tener algo aproximado. Eso también tendrá un impacto en las arcas municipales, lo que va a permitir poder mejorar la prestación de los servicios públicos, ampliar incluso la plantilla municipal y poder tener una mayor repercusión de esos ingresos en los vecinos.

-¿Cuándo comenzarán las obras de La Zagaleta?

-La Zagaleta anunció en Fitur que el plazo para iniciar las obras será el segundo semestre de 2023. Es un proyecto en el que este Ayuntamiento lleva trabajando desde hace 28 años, con cuatro alcaldes: Antonio González, Paco Vaca, Juan Casanova y yo. Estamos esperando que la modificación puntual del PGOU sea definitiva. Ha sido íntegramente desarrollada en este mandato, pero es un proyecto que viene desde finales de los años 90, cuando se vendió la parcela municipal. Ahora parece que ya por fin vemos la luz al final del túnel y que hay fecha de inicio de obra.

-¿En qué otros asuntos se ha avanzado en estos cuatro años?

-Hemos ido poniendo en marcha distintas iniciativas para mejorar los servicios públicos, que ahora cuentan con mejores espacios, con mayor comodidad o con servicios ampliados. La delegación de Asuntos Sociales tiene un nuevo espacio más céntrico, más accesible y más amplio en la antigua biblioteca, que se ha acondicionado para eso. También se ha ampliado la jornada laboral de las dos trabajadoras sociales y de las auxiliares de ayuda a domicilio, lo que nos permite mejorar también la asistencia a las personas dependientes y mayores. Por primera vez también aprobamos una ordenanza de emergencia social con una asignación de 30.000 euros en los presupuestos municipales y que ha permitido auxiliar las familias vulnerables. Nuestro objetivo es realizar la apertura del Centro de Día, que confío que en las próximas semanas pueda estar en la plataforma de contratación.

-¿La construcción de nuevas viviendas será una realidad pronto?

-Cuando llegamos en 2019 quisimos recuperar el tiempo perdido, porque a nuestro juicio no se habían hecho las cosas como se tenían que haber hecho en tiempos pasados. No hay que olvidar que en Castellar no se construyen viviendas desde finales de 2007 o 2008. Confío en que este gobierno que presido, y para eso le pedimos la confianza de nuevo a los chisparreros, sea el que definitivamente ponga ladrillo en Castellar norte. Lo aprobamos provisionalmente el 23 de febrero y hemos recibido ya la Declaración Ambiental Estratégica por parte de la Junta de Andalucía, lo que nos hace esperar la aprobación definitiva para el mes de abril-mayo.

-¿Cómo van las cosas con la finca La Almoraima?

-Cuando estábamos en la oposición y ahora en el Gobierno reclamamos el desarrollo de un plan integral para modernizarla. El hecho de contar con instalaciones modernas que permitan el desarrollo de actividad económica va a tener sin duda un impacto en el empleo.

-Entre La Zagaleta, La Almoraima y la construcción de viviendas van a tener desempleo cero en Castellar.

-Cualquier responsable público aspira a mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, y el municipio de Castellar creo que reúne todos los requisitos para ser un potente destino turístico y atractivo para generar inversión y actividad. Y en eso estamos andando, desde el proyecto de La Zagaleta, con una inversión superior a los 200 millones de euros, al proyecto de inversión que que anunció el Gobierno en La Almoraima, con la ansiada construcción de viviendas de 250 viviendas, de las que el 80% son vivienda protegida... Yo creo que el municipio de Castellar, junto con el entorno natural que nos rodea, la rica agricultura y demás, reúne los requisitos para que lo que hemos sembrado sea beneficioso para el interés general del municipio.

-También tienen un proyecto turístico para la finca Los cuarteles.

-Estamos trabajando para que pueda ver la luz. Está en una idea un poco todavía embrionaria, pero es verdad que recuperamos ese espacio municipal rescindiendo el contrato que había. Estamos trabajando para que se pueda generar actividad y empleo, vinculado también a las condiciones que establece el convenio de cesión de La Almoraima al Ayuntamiento, pero sin duda con un proyecto que tenga viabilidad técnica y económica para desarrollarlo.

-El Castillo va a contar con una inversión importante.

-Esa ha sido uno de las grandes satisfacciones de este mandato. Teníamos como objetivo desarrollar y recuperar espacios públicos en el Castillo. Ya se ha adjudicado ese contrato y esperamos iniciar las obras más pronto que tarde. Es una cantidad importante (más de 700.000 euros) para recuperar espacios públicos, los jardines del Alcázar y el aljibe, la mejora de la accesibilidad y la iluminación artística y pública. Creo que estamos dando un salto importante. Los jardines del Alcázar llevan más de 15 años cerrados. Hay gente de mi generación que no sabía que existían siquiera.

-¿Qué ha supuesto la inclusión de Castellar entre los pueblos más bonitos de España?

-Nos ha permitido incrementar el número de pernoctaciones, de visitas y el de consumo en restaurantes y hostelería. Una difusión y un conocimiento que no habríamos alcanzado con cualquier otra campaña publicitaria que hubiésemos podido encargar. National Geographic, El País, La Vanguardia, el Times y revistas prestigiosas en Alemania y en Reino Unido nos han colocado como un municipio recomendable y obligatorio en la visita a Andalucía y eso no hay campaña publicitaria que pueda pagarlo. Eso nos ha permitido, incluso en pandemia, incrementar el número de pernoctaciones. Los hoteles del municipio, en una inmensa mayoría, los fines de semana cuelgan el cartel de ocupación completo. En definitiva, es riqueza para para este pueblo.

-Hace poco anunciaron un acuerdo con Endesa para mejorar el suministro eléctrico.

-La mejora del suministro eléctrico de Castellar suponía el Ayuntamiento una inversión superior al millón de euros, que la ha asumido Endesa, y ahora ha invertido más de 300.000 euros en la mejora de un tramo. Estamos trabajando junto con Endesa, Adif y la Junta de Andalucía para que se pueda solventar el problema de la conexión con la estación de San Roque para soterrar la línea de abastecimiento, lo que permitirá la ampliación de la potencia, algo que es imprescindible para poder construir viviendas nuevas. Si no tenemos los suministros no podemos construir. Nos queda todavía que Endesa y la Junta se pongan de acuerdo para que solventen el problema de abastecimiento de suministro eléctrico en el Castillo-Fortaleza para que los vecinos y el hotel tengan que estar sufriendo la caída de la red eléctrica por la falta de mantenimiento de esa línea, que es de a Junta. La intención es que la haga Endesa a los que son sus clientes.

-¿Por dónde van a ir las líneas del programa electoral?

-Al igual que hicimos en 2019, será un programa electoral hecho por los chisparreros. Entonces fueron más de 150 propuestas las que los vecinos y asociaciones nos trasladaron. Vamos a reunirnos con asociaciones, colectivos y y empresarios del municipio para que nos vayan trasladando sus inquietudes y sus necesidades. Va ir encaminado a la mejora de los servicios y espacios públicos y en el avance de la ansiada construcción de viviendas, que confío que pueda ser por fin una realidad. Hace cuatro años se nos decía que la documentación estaba avanzada en un grado importante, cosa que cuando llegamos y tomamos posesión vimos que no era así. Estos cuatro años han sido para recuperar ese tiempo perdido. Y confiamos en que el próximo mandato, si tenemos la confianza mayoritaria de los chisparreros, pueda ser ya el impulso definitivo de la construcción de viviendas porque estamos ansiosos de que los jóvenes de Castellar puedan quedarse en su pueblo y desarrollar su vida aquí. Ahí va encaminada la nueva guardería, que ya está el proyecto, está el dinero y está el espacio. También esperamos que pueda ser una realidad la apertura del centro de día y un espacio de coworking. Además, estamos andando en mejorar la conexión con los tres núcleos urbanos. Primero vamos a realizar un estudio de viabilidad para aspirar a tener un servicio urbano de transporte para facilitar la movilidad entre los tres núcleos en momentos puntuales y en momentos de pico turístico.

-¿Qué le parece la proliferación de fotovoltaicas?

-Nosotros hemos dicho fotovoltaicas, sí, pero no así. Tiene que haber una planificación y eso es lo que le hemos pedido a la Junta de Andalucía como administración competente en materia urbanística. Entendemos que la Junta tenía que haber hecho una modificación de los planes de ordenación del territorio, fijando cuotas por municipios o por comarcas, y que el desarrollo de la fotovoltaica no sea a costa de otros sectores productivos. El municipio de Castellar tiene un carácter agrícola. Fue un error que la Junta de Andalucía se manifestara con su voto en contra a este control en el Parlamento de Andalucía y no tuvo sensibilidad con las zonas rurales.

-¿Está satisfecho con el estado de las carreteras del municipio?

-Creo que el interior de la comarca debe de tener protagonismo y debe tener la inversión necesaria para vertebrarlo. Tenemos la A-405, que necesita una inversión potente porque la política de conservación y mantenimiento de carreteras en estos últimos años ha sido bastante deficitaria. En el Parlamento de Andalucía también hemos reclamado mejoras en la carretera de Arenillas, la que va a Sotogrande, que necesita de una inversión, aunque sea por tramos.

-¿Y con la gestión del agua?

-El agua se está convirtiendo en un en un elemento imprescindible para desarrollo económico. Creo que se debe acelerar la construcción de la presa de Gibralmedina, que va a solucionar el problema no sólo a la comarca del Campo de Gibraltar, sino a provincias colindantes y a distintos sectores económicos. También es importante el compromiso del uso de agua regenerada, como está haciendo la Mancomunidad de Municipios.