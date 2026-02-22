Transportes aparca sin proyecto ni fecha el desdoble de la N-340 entre Algeciras y Vejer

Pensábamos que el proyecto de desdoble de la carretera N-340 entre Algeciras y Vejer permanecía aletargado en algún cajón, a la espera de que alguien lo desemplovase y asignase de una vez una partida presupuestaria. Esta misma semana, de hecho, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras reclamaba esas obras de forma urgente. Pero no: el Ministerio de Transportes no tiene entre sus planes, ni presentes ni futuros, abordar esa tarea. Así lo expresa de forma inequívoca en una respuesta escrita, fechada el pasado 9 de febrero y a pregunta formulada el 4 de diciembre de 2025 por el senador José Ignacio Landaluce, en la que da por muerta la construcción de la autovía:

"La afección a varios espacios naturales protegidos [...] impidió obtener una DIA favorable y, por tanto, avanzar en el desdoblamiento proyectado”, sostiene el ministerio

“En relación con la pregunta de referencia”, contesta el ministerio, “se indica que la posible transformación en autovía del corredor de la carretera N-340 entre Vejer de la Frontera y Algeciras fue analizada en el Estudio Informativo remitido en 2009 al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con el objeto de obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Dicho estudio puso de manifiesto la afección directa e indirecta a varios espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, en particular a los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho, lo que impidió obtener una DIA favorable y, por tanto, avanzar en el desdoblamiento proyectado”.

La respuesta del Gobierno, accesible a través de la web de la Cámara Alta, alude también a las obras en marcha para el nuevo Acceso Sur -obvia que estas debieron estar concluidas el verano de 2025- y a la tramitación de otros “estudios y proyectos”. Tres premios de consolación:

Anteproyecto de aumento de capacidad de la N-340 entre Tarifa y Algeciras, actualmente en fase de redacción.

entre Tarifa y Algeciras, actualmente en fase de redacción. Estudio previo para la mejora de la carretera N-340 entre Vejer de la Frontera y Tarifa , entre los puntos kilométricos 36 y 77.

, entre los puntos kilométricos 36 y 77. Proyecto de construcción de glorietas y reordenación de accesos en la N-340, entre los puntos kilométricos 73 y 85, en Tarifa, igualmente en fase de redacción.

“El conjunto de estas actuaciones contribuirá de manera significativa a la mejora de la funcionalidad del eje litoral atlántico-mediterráneo, conformado por la A-48 [entre Vejer y Cádiz] y la N-340 en su recorrido entre Cádiz, Vejer, Tarifa y Algeciras, y conectado en el Campo de Gibraltar con la autovía A-7, reforzando así la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en este corredor estratégico”, apostilla Transportes.

La respuesta ministerial no puede ser más descorazonadora para el conjunto del Campo de Gibraltar, que solo encuentra parches a sus enormes problemas de conectividad. No se trata solo de los insufribles atascos que se producen cada verano o la ausencia de respuestas a la demanda que se producirá con ocasión del Mundial de Fútbol de 2030, es que se condena a Tarifa a quedar marginada, tanto en su conexión con el resto de la comarca como con el resto de la provincia de Cádiz.

¿Cuánto tiempo tarda una ambulancia en llegar al Punta de Europa? ¿Cuántos accidentes habrá que seguir soportando? ¿Cuándo, dónde y con qué consecuencias se producirá el próximo socavón en la calzada? Aún estamos a la espera que saber qué solución va a dar el Gobierno a la inquietante grieta abierta en el puente del km 88.

En lugar de una autovía, el plan de este Gobierno, en línea con sus predecesores, consiste en mantener un único carril por sentido de la circulación, con la velocidad muy limitada por motivos obvios, con siete rotondas en el tramo Tarifa-Vejer y alguno que otro adicional allí donde la orografía lo permita. Sin hacer mucha inversión.

El ejemplo de la A-381: Jerez-Los Barrios

Desde antes de la inauguración en 2004 de la A-381, entre Jerez y Los Barrios, atravesando de cabo a rabo el Parque Natural de Los Alcornocales, sabemos muy bien que existen técnicas para construir infraestructuras avanzadas en medio de espacios protegidos, mejorando no solo la calidad de la circulación y la seguridad vial, sino también la protección de la naturaleza al evitar los atropellos de animales, que con tanta frecuencoa se da en las carreteras convencionales. Si el proyecto de desdoble de la N-340 elaborado a comienzos del presente siglo no pasó el corte del estudio informativo, la decisión lógica hubiera sido redactar otro, con las mejoras necesarias, con los túneles, los pasos elevados para la fauna y todos los perejiles requeridos, tal cual ocurrió con la A-381, una "autovía verde" ejemplo de sostenibilidad.

Por tanto, el problema real no es ninguna DIA, sino la ausencia de voluntad política para hacer que los Presupuestos Generales del Estado asignen de una vez a este territorio sureño los recursos que necesita, acordes a su posición geográfica estratégica.