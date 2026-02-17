El Gobierno sostiene que el Acceso Sur al Puerto de Algeciras está al 70%, sin dar fecha para su terminación

Vista panorámica del estado actual de las obras del Acceso Sur al Puerto de Algeciras, que el Gobierno sitúa en un 69,84% de ejecución a 17 de febrero.

El Gobierno de España asegura que las obras del Acceso Sur al Puerto de Algeciras están ejecutadas al 69,84% a fecha de este 17 de febrero. El dato, esperado desde hace meses en el Campo de Gibraltar, no ha llegado a través de una nota oficial ni de una comparecencia pública, sino mediante un mensaje en redes sociales de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, acompañado de varias fotografías panorámicas de la zona.

“Avanza la mejora del Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras”, recoge la publicación, que detalla que el proyecto –con un presupuesto sin IVA de 41.580.063,31 euros– se encuentra “en ejecución (69,84%)” y que permitirá aumentar la capacidad de la infraestructura, mejorar la seguridad vial y optimizar la conexión con uno de los principales puertos de Europa.

La comunicación, escueta y sin referencias al calendario, contrasta con el silencio mantenido durante meses por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma), que no ha respondido a las reiteradas consultas realizadas por Europa Sur, tanto por escrito como telefónicamente, sobre el grado de avance y la evolución de los plazos.

Una obra estratégica con retraso acumulado

La actuación, considerada estratégica para la provincia de Cádiz y para la competitividad del Puerto Bahía de Algeciras, comenzó en julio de 2022 con un plazo de ejecución de 36 meses. Es decir, su finalización estaba prevista inicialmente para el verano de 2025. Sin embargo, ya ha transcurrido más de medio año desde aquella previsión y no se ha comunicado oficialmente una nueva fecha cerrada de conclusión.

El proyecto, adjudicado a la constructora Obrascon Huarte Laín (OHL), supera los 50 millones de euros en su inversión global. El pasado verano se culminó el viaducto junto a la barriada de La Juliana y, durante septiembre y octubre, se avanzó en las capas de rodadura en distintos tramos.

En la actualidad, uno de los focos principales de trabajo se sitúa en la carretera de Los Yanquis (CA-224), cerrada al tráfico desde octubre. Este vial, fundamental para el acceso a Getares y otras zonas residenciales, debía reabrir en diciembre según los plazos anunciados por el propio Ministerio. A mediados de febrero, continúa clausurado.

Imagen aérea de la zona de Los Pastores y El Saladillo, donde se levantará la gran glorieta elíptica a dos niveles que conectará la A-7, la N-340 y la N-350. / Subdelegación del Gobierno

El 2026 como horizonte y la sombra del verano

El conjunto de la actuación está llamado a transformar la movilidad en la zona sur de la ciudad. El diseño prevé una gran glorieta central a dos niveles entre Los Pastores y El Saladillo, con estructura elíptica, que conectará las principales arterias del Campo de Gibraltar: la A-7, la N-340 y la N-350, además de varios accesos urbanos.

El tráfico de largo recorrido –en dirección Málaga, Tarifa o hacia el puerto– discurrirá por viaductos elevados, mientras que la glorieta gestionará los movimientos de conexión entre el tráfico local e interurbano. El espacio central quedará reservado para peatones y ciclistas mediante pasos subterráneos, en un planteamiento que busca descongestionar uno de los puntos negros históricos de la red viaria algecireña.

Panorámica de los trabajos en el entorno de la carretera de Los Yanquis (CA-224), cerrada al tráfico desde octubre y aún pendiente de reapertura. / Subdelegación del Gobierno

Sin embargo, el calendario vuelve a situar la finalización en 2026. El pasado 14 de enero, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, admitió que las obras no estarán listas antes del verano de 2026, lo que implica que volverán a afectar al desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), uno de los momentos de mayor presión de tráfico en la Bahía de Algeciras y Tarifa.

Landaluce expresó entonces su deseo de que los trabajos concluyan “para después del verano”, confiando en que no se prolonguen más allá, entre otros motivos por la presión de los fondos europeos que financian parte del proyecto.

Relacionado El Puerto de Algeciras da por perdido que las obras del Acceso Sur estén listas antes del verano de 2026

Primavera a la vista, preocupación en la carretera

La actualización del 69,84% llega cuando la comarca está a punto de encarar los meses de primavera y verano, tradicionalmente marcados por el aumento del tráfico hacia las playas de Tarifa y por la coincidencia con la OPE. En 2025 ya se registraron importantes retenciones en la zona, convertida en un cuello de botella recurrente.

El temor de conductores y residentes es que, pese al avance declarado por el Gobierno, la infraestructura no esté plenamente operativa antes de los meses de mayor intensidad circulatoria. De momento, el único dato oficial reciente es ese porcentaje difundido en redes sociales.