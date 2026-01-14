El Puerto de Algeciras da por perdido que las obras del Acceso Sur estén listas antes del verano de 2026

El Puerto de Algeciras da por perdido que las obras del Acceso Sur a la ciudad estén completadas antes del inicio del verano de 2026, por lo que volverían a afectar al desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), uno de los momentos de mayor tráfico en el entorno de la Bahía de Algeciras y Tarifa.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha señalado este miércoles que espera que los trabajos estén finalizados "para después del verano", lo cual implica que volverán a afectar a los meses de desarollo de la OPE.

Landaluce ha rehusado que los trabajos se prolonguen mucho más, dada la presión de los fondos europeos obtenidos para financiar la obra, por lo que espera que se agilicen las obras en los próximos meses.

Además, el presidente de la APBA estima que los trabajos en el Acceso Sur al Puerto de Algeciras no coincidirán con los que está previsto que comiencen este año en el Acceso Norte. De hecho, en origen, los plazos marcados por el Ministerio de Transportes para ambos proyectos preveían que no se diese semejante conflicto, que supondría un embotellamiento para el tráfico de la dársena y la ciudad de Algeciras.

2025 concluyó con la salida a concurso de las obras del Acceso Norte a Algeciras con un presupuesto de 19,4 millones de euros. Dados los plazos de la licitación, cabe esperar que Transportes adjudique el proyecto a finales del primer trimestre y que las obras comiencen a continuación, a lo largo del segundo trimestre de 2026, una vez formalizado el contrato, aunque Gerardo Landaluce extiende esta previsión a después del verano, para evitar la coincidencia con el Acceso Sur. El plazo previsto es de 30 meses.

Las obras del Acceso Sur a Algeciras afrontan su recta final aunque con un notable retraso. La iniciativa, valorada en más de 50 millones de euros, comenzó su ejecución en julio de 2022 con un plazo de 36 meses, según anunció entonces el Ministerio de Transportes. Desde entonces, y pese a que ha pasado medio año por encima de dicha previsión, Transportes no ha informado -pese a varias consultas de Europa Sur- de cambios en el cronograma

En materia de movilidad, el presidente de la APBA también ha manifestado la necesidad de que se intervenga lo antes posible en la autovía A-7 para mejorar la conectividad de la ciudadanía y los polígonos industriales, así como el acceso al Puerto de Tarifa.