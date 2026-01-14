El Puerto de Algeciras se mantiene por encima de los 100 millones de toneladas en 2025 pese a los aranceles de EEUU y la crisis del Mar Rojo

El Puerto de Algeciras cerró en 2025 una década con tráficos por encima de los 100 millones de toneladas tras un complejo ejercicio marcado por situaciones coyunturales como la guerra arancelaria de Estados Unidos y la crisis del mar Rojo.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) movió en 2025 un total de 100,5 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3% respecto al ejercicio anterior, después de que un inicio de año de gran ralentización del tráfico marítimo internacional. "Estas cifras transmiten una situación de consolidación", ha destacado el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, durante la presentación del balance anual de la dársena.

El tráfico de contenedores se ha mantenido estable pese al descenso del tráfico total, con 4,7 millones de unidades (teus) movidas en 2025, un 0,54% más que en 2024. Según Landaluce, el tráfico de transbordo se ha reducido ligeramente, mientras que ha aumentado el de contenedores llenos (+3,2%). Por su parte, los movimientos de exportación han crecido a razón de un 5%, el doble que los de importación.

Pese al descenso de las toneladas movidas, Gerardo Landaluce ha valorado positivamente el impacto del desembarco de la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd en el flujo de mercancías, a la que achaca buena parte de la recuperación de los tráficos a lo largo del ejercicio tras el complejo inicio. "Para el Puerto de Algeciras es un proyecto estratégico, le hemos dedicado recursos porque supone estar a la vanguardia o en un segundo nivel", ha expresado.

En el lado negativo, la dársena ha perdido algunos servicios a lo largo del año, como es el caso de las rutas USM (Turkon Line y Hapag-Lloyd) y EMA (Cosco, ONE, OOCL, CMA CGM y Yang Ming), que conectaban con Estados Unidos mediante escala en TTI Algeciras. Aun así, mantiene vigentes el Amerigo/Mena de CMA CGM y Cosco y el ECUMED, de Maersk.

El puerto ha mantenido su nómina de principales socios comerciales, como es el caso de China, Estados Unidos y Marruecos, además de Sudamérica y América Central para el caso de tráficos refrigerados (reefer). La dársena canaliza la exportación de aceite de oliva de Andalucía casi en su totalidad, además de una importante cuota en el plano nacional. En cuanto a importaciones, la piña, la banana y los semiconductores han marcado la pauta.

En el aspecto financiero, las cifras provisionales al cierre del ejercicio son de un beneficio neto de 27 millones de euros, cuatro menos que en 2024. Landaluce ha resaltado el mantenimiento de las bonificaciones a clientes y navieras, por valor de 18 millones, con el que buscan ser competitivos "en un entorno cada vez más intenso".

Récord de pasajeros en la OPE

Los tráficos del Estrecho han celebrado un año de récord gracias a una potente Operación Paso del Estrecho (OPE). No en vano, en 2025 pasaron por los puertos de Algeciras y Tarifa más de 6,3 millones de pasajeros, de los cuales más de 3 millones viajaron durante la OPE.

Tarifa ha cobrado mayor peso, superando el millón y medio de viajeros, un 14% más, y 1,4 millones de vehículos, un 6,2% más. Todo ello motivado, igualmente, por un resultado notorio durante la OPE.

El tráfico rodado (ro-ro) también se ha potenciado durante 2025, con un aumento del 4,2% hasta superar las 527 mil unidades, de las cuales casi medio millón (+5%) corresponden a movimientos con Tánger Med. Además de Marruecos, los puertos marroquíes canalizan importantes flujos de mercancía desde Mauritania y Senegal. De cara a 2026, la APBA augura un aumento de estas métricas, con la meta de alcanzar las 800.000 unidades en los próximos años.

Ampliación de TTI

En lo que respecta a la ampliación de TTI Algeciras, Landaluce ha explicado que la APBA está trabajando de la mano de los inversores de la terminal para perfilar el acuerdo final de concesión, el cual esperan llevar al próximo consejo de administración para su aprobación.

Sobre los plazos, el presidente ha señalado como horizonte "realista" finales de 2027, suponiendo que los trabajos pudieran comenzar después de Semana Santa, como ya adelantó hace unos meses. "Por parte de la APBA los deberes están hechos, se trasladarán edificios y oficinas hacia la zona sur de Isla Verde Exterior y se aprovechará esa superficie para aumentar la capacidad de la terminal ferroportuaria T1", ha recordado.

Fondeadero

El establecimiento del fondeadero exterior se mantiene como una de las principales reivindicaciones de la APBA. Gerardo Landaluce ha insistido en que "no es un capricho, es una necesidad que imprime seguridad a la navegación del Estrecho, que es una autopista marítima". El presidente recordado que se están realizando nuevos análisis del suelo marino y ha celebrado que Marina Mercante está impulsando el proyecto, que no tiene fecha prevista de ejecución.

Normativa ambiental ETS

La aplicación al 100% de las tarifas previstas por la normativa europea de comercio de emisiones (ETS) es uno de los principales motivos de preocupación para el Puerto de Algeciras de cara a 2026, por el riesgo de que suponga una pérdida de conectividad para la dársena mejor conectada de Europa.

"Vamos a trabajar de forma intensa para manifestar las distorsiones que supone la implantación en la próxima revisión del ETS", ha expresado Landaluce, quien ha referenciado los primeros resultados del observatorio de Puertos del Estado, que alertaba de pérdida de flujos de mercancías en los enclaves más afectados por la posible fuga de tráficos, como es el caso de Algeciras.

En su lugar, Landaluce ha vuelto a reivindicar el modelo de la Organización Marítima Internacional (OMI), que tiene un alcance mundial y no solo regional, como el ETS. "La legislación europea produce una distorsión del mercado global, lo ideal es legislar a nivel global, porque hacerlo de forma parcial no consigue el objetivo último, sino el desvío de tráficos e inversiones", ha sentenciado.

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, Gerardo Landaluce ha destacado que será un año de consolidación y ejecución de varios proyectos recogidos en el plan de empresa de la APBA para el período 2026-2030, que prevé una inversión de más de mil millones en los próximos años. De esos, más de 500 corresponden a fondos propios de la autoridad portuaria, a los que se suman los de iniciativa privada, como la citada ampliación de TTI.

"Tenemos que ser muy realistas y trabajar en los puntos donde tenemos fortalezas, como la conexión con África; atraer inversión en el lado terrestre, que avanza en el área logística de San Roque, y potenciar la actividad comercial y la competitividad", ha manifestado el presidente del Puerto de Algeciras.

Entre los principales trabajos que se desarrollarán destacan las obras de implantación de la conexión eléctrica de buques (OPS), que se esperan que estén disponibles las primeras unidades a finales de año. A esto se suman la plataforma de conectividad con América Central y el corredor verde digital con Panamá. En el plano local, se realizará una reformulación de los viales interiores del puerto para aprovechar al máximo el espacio y se comenzará en los próximos días con las obras de la zona portuaria del Lago Marítimo de Algeciras, entre otras iniciativas.

En los próximos meses, la autoridad portuaria prevé presentar públicamente su plan estratégico hasta 2030 con visión a 2040, con el objetivo de marcar "a dónde queremos ir". "Este es un entorno de oportunidades donde la inversión es rentable", ha reivindicado Landaluce.