Comienzan las obras del socavón en la N-340 entre Algeciras y Tarifa tras días de atascos kilométricos

Arrancan las obras del socavón en la N-340: así trabaja la maquinaria en el tramo entre Algeciras y Tarifa.

Las máquinas ya trabajan en la N-340. Después de días de preocupación, retenciones y quejas vecinales, este martes 17 de febrero han comenzado las obras para reparar el socavón abierto en el kilómetro 92 de la carretera nacional que conecta Algeciras y Tarifa, a la altura del Mirador del Estrecho.

El hundimiento, provocado por los últimos temporales, ha puesto en jaque la movilidad en una de las arterias más sensibles del Campo de Gibraltar. La dependencia de esta vía es absoluta para Tarifa: centenares de vecinos se desplazan a diario para trabajar en Algeciras y otros puntos de la comarca, y el municipio depende además del Hospital Universitario Punta Europa para la atención sanitaria especializada.

Paso alterno, semáforos y colas de varios kilómetros

El socavón dañó el firme y obligó a redirigir el tráfico por el carril contiguo, implantando un sistema de paso alterno regulado por semáforos provisionales, limitaciones de velocidad y refuerzo de la señalización.

Las consecuencias no se han hecho esperar. En horas punta, las retenciones alcanzan varios kilómetros en ambos sentidos, según relatan los usuarios habituales de la carretera. La visibilidad reducida en momentos de niebla y las dificultades nocturnas han incrementado la sensación de inseguridad en un tramo que ya arrastraba antecedentes de baches, deformaciones y movimientos de terreno en los últimos meses.

No es un problema menor. La N-340, único eje litoral entre ambos municipios, soporta un tráfico intenso durante todo el año y se multiplica en fechas señaladas.

El alcalde pidió una solución urgente

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, trasladó formalmente su preocupación al Ministerio de Fomento mediante una carta en la que solicitaba una intervención urgente y un calendario claro de actuaciones. Esa petición se produjo antes del inicio de los trabajos, que finalmente han arrancado esta misma mañana.

Desde el Ayuntamiento se insistía en que el problema afecta directamente a trabajadores, estudiantes y familias que dependen a diario de esta conexión. Además, alertaban del calendario inmediato: la cercanía del Carnaval, la Semana Santa y el inicio de la temporada de playas, periodos en los que el tráfico de entrada y salida a Tarifa puede dispararse.

Declaración de zona catastrófica

El inicio de las obras coincide con la previsión de que el Consejo de Ministros apruebe este martes un decreto con medidas específicas para los territorios declarados catastróficos tras los temporales, entre ellos el Campo de Gibraltar.

El socavón de la N-340 se abrió precisamente como consecuencia de las últimas borrascas, que provocaron un desplazamiento del terreno bajo la calzada y el consiguiente deterioro estructural del firme.

Mientras avanzan los trabajos, las autoridades mantienen el dispositivo de seguridad y piden a los conductores prudencia, respeto a la señalización y paciencia ante posibles retenciones.

La pregunta ahora es cuánto durarán las obras y si esta intervención será definitiva o si, como temen algunos vecinos, el tramo seguirá siendo un punto crítico de la red viaria comarcal.