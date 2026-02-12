El socavón en la N‑340 entre Algeciras y Tarifa obliga a regular el tráfico con semáforos provisionales

El hundimiento en la carretera nacional N‑340, uno de los ejes viarios que conectan el litoral del Campo de Gibraltar entre Algeciras y Tarifa, ha obligado a las autoridades a implantar medidas de regulación del tráfico en el tramo afectado, lo que incluye la instalación de semáforos provisionales y señales para gestionar el paso seguro de vehículos.

El incidente se produjo en el kilómetro 92 de la N‑340, a la altura del Mirador del Estrecho, donde un desplazamiento del terreno bajo la calzada ha provocado un socavón que ha dañado el firme de la vía. El desprendimiento ha obligado a redirigir el tráfico por el carril contiguo y a limitar la velocidad en ambos sentidos, ya que la carretera mantiene un único carril por sentido en esta zona.

Como respuesta inmediata al riesgo para los conductores, los servicios competentes han decidido instalar semáforos provisionales y otros sistemas de señalización luminosa para ordenar el paso alterno de los vehículos por la zona afectada, especialmente en horas de mayor tráfico o condiciones meteorológicas adversas. Esta medida se une a la colocación de conos, señalización vertical y limitación de velocidad, con la intención de maximizar la seguridad vial mientras se evalúa y planifica una reparación estructural más amplia.

Las autoridades han pedido a los usuarios que reduzcan la velocidad, respeten la señalización y mantengan la distancia de seguridad con otros vehículos, dadas las especiales condiciones del tramo.

Este no es un hecho aislado en ese sector de la N‑340: este tramo ha registrado en fechas recientes varios movimientos del terreno, baches y deformaciones del firme, que ya obligaron a reparaciones a principios de 2024. La persistencia de estos problemas ha reabierto el debate sobre la necesidad de mejoras estructurales más profundas en la vía, que es considerada por muchos vecinos y colectivos locales como un punto crítico de seguridad.

Las restricciones han generado cierta preocupación entre los conductores, que han señalado dificultades de visibilidad en zonas de niebla o en horas nocturnas, además de posibles retenciones en horas punta. Los semáforos y las señales provisionales pretenden evitar situaciones de riesgo y ordenar el flujo de tráfico hasta la reparación definitiva del tramo afectado.

Las autoridades de tráfico y los técnicos evaluarán en los próximos días el alcance de los daños y las posibles soluciones técnicas, que podrían incluir desde refuerzos estructurales hasta modificaciones importantes en el trazado, si fuera necesario.