Precaución en la N-340 entre Tarifa y Algeciras por un socavón provocado por un desprendimiento

La aparición de un socavón en la carretera N-340 entre Tarifa y Algeciras provocado por un desplazamiento del terreno bajo la calzada ha obligado a modificar la circulación en este tramo, donde la circulación debe realizarse con mucha precaución y a velocidad reducida porque los coches deben invadir el carril contrario.

El tramo, situado en el kilómetro 92 de la vía, pasando el mirador del Estrecho en dirección Algeciras, se encuentra señalizado con conos, limitación de velocidad y desvío temporal por el carril contrario, aunque algunos conductores han mostrado su preocupación por la escasa visibilidad de la señalización durante la jornada de este miércoles debido a la presencia de niebla, lo que dificulta la detección del obstáculo con suficiente antelación al no existir una señal luminosa. En sentido Tarifa, los vehículos deben adentrarse en el arcén en la zona afectada. A pesar de la peligrosidad de la incidencia, esta no aparece señalada en la web de la DGT.

Este nuevo incidente vuelve a poner el foco en la peligrosidad de algunos tramos de la N-340, una vía que presenta antecedentes recientes de deslizamientos, hundimientos y grietas en la calzada. Sin ir más lejos, en enero de 2024 cinco puntos del trazado dentro del término municipal de Tarifa fueron reparados para corregir baches y deformaciones del firme causadas por movimientos del terreno, especialmente entre el puerto del Cabrito y el mirador de Cazalla.

El tramo entre Algeciras y Vejer es el único segmento de la N-340 que permanece sin desdoblar, manteniendo un solo carril por sentido, lo que incrementa la complejidad del tráfico y los riesgos asociados a este tipo de incidencias.