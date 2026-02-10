Un desprendimiento en el túnel de Valdeinfierno corta la A-381 tras una noche marcada por un río atmosférico

El túnel de Valdeinfierno, en el kilómetro 74 de la autovía A-381 que conecta el Campo de Gibraltar con Jerez de la Frontera, permanece parcialmente cerrado al tráfico tras el desprendimiento de parte de su tramo final, ocurrido durante la pasada noche del lunes como consecuencia del fuerte episodio de lluvias asociado a un río atmosférico.

El incidente ha obligado a cortar la circulación en ese punto de la vía, con desvíos habilitados a través de una vía de servicio. Los vehículos están siendo redirigidos para reincorporarse a la A-381 a la altura del kilómetro 73, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota oficial.

El corte afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 77 y 73 y se mantiene activo desde poco después de las 19.30 del lunes 9 de febrero, mientras se evalúan los daños y se trabaja para garantizar la seguridad de la infraestructura.

El túnel más vigilado, ahora también afectado por las lluvias

El incidente en Valdeinfierno se produce, además, en uno de los puntos más conocidos —y controvertidos— de la red viaria gaditana. El radar situado en este túnel, dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, se ha colado en el top de los cinemómetros que más multan en toda España, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Ubicado en el kilómetro 74,6 en sentido Los Barrios, este radar controla un tramo en el que el límite de velocidad se reduce de los habituales 120 km/h a 80 km/h, debido a tratarse de un espacio natural protegido y a la frecuente presencia de fauna salvaje.

Su localización —a la salida del túnel, en el margen izquierdo y parcialmente oculto— ha generado numerosas críticas entre conductores y asociaciones, que también han cuestionado su adecuación a la normativa vigente en materia de seguridad vial.