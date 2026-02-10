El Gobierno declarará este martes zona catastrófica al Campo de Gibraltar tras los temporales

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil —conocida popularmente como zona catastrófica— para el Campo de Gibraltar y el resto de provincias más castigadas por los temporales que han azotado España desde el pasado mes de diciembre.

Se trata del primer paso formal para activar las ayudas económicas estatales, que no podrán cuantificarse con exactitud hasta que finalice por completo el episodio de borrascas y se complete la evaluación de los daños. El decreto que se aprobará este martes tendrá continuidad en el Consejo de Ministros de la próxima semana, cuando el Gobierno prevé introducir ajustes legales y nuevas medidas para agilizar la llegada de las compensaciones.

La decisión llega apenas un día después de que la Junta de Andalucía diera por finalizada la fase de emergencia en el Campo de Gibraltar y procediera, en la noche de este lunes 9 de febrero, al desmontaje del Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en San Roque, desde el que durante más de una semana se ha coordinado el operativo especial frente a inundaciones, crecidas de ríos y numerosos incidentes provocados por el viento y las lluvias.

Desde este centro se ha centralizado la actuación de los servicios de emergencias y de los distintos cuerpos de seguridad, en estrecha coordinación con los ayuntamientos de la comarca, en uno de los episodios meteorológicos más complejos de los últimos años.

Con el cierre del operativo extraordinario se abre ahora una fase clave de evaluación y reparación, marcada por unos daños materiales que ya se consideran cuantiosos en varios municipios. De hecho, varios ayuntamientos del Campo de Gibraltar (Algeciras, San Roque, Los Barrios o Tarifa) habían solicitado formalmente al Ejecutivo central la declaración de zona catastrófica como condición indispensable para acceder a líneas de ayuda específicas.

El impacto del temporal ha sido especialmente severo en el sector agrícola. Explotaciones de distintos puntos de la comarca han comenzado ya a tramitar partes con las aseguradoras tras las crecidas de los ríos Guadiaro y Hozgarganta. Productores y comunidades de regantes alertan de cultivos que han permanecido anegados durante días, con pérdidas muy elevadas en producciones de aguacate y cítricos, dos pilares económicos de la zona.

La declaración que aprobará el Consejo de Ministros permitirá coordinar las ayudas estatales con las anunciadas por la Junta de Andalucía, que ya ha avanzado una modificación de sus Presupuestos para priorizar la reparación de los daños causados por el temporal. Todo ello en el marco del compromiso expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la pasada semana visitó el Puesto de Mando Avanzado de San Roque y garantizó una respuesta “rápida y coordinada” para las zonas afectadas.