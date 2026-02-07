El tren de borrascas amenaza con pérdidas millonarias a Andalucía y deja al Campo de Gibraltar en estado de emergencia

Andalucía se enfrenta a una de sus peores crisis meteorológicas en años. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este sábado sobre la gravedad del impacto económico y social del tren de borrascas que azota la región desde hace días. Solo en la red autonómica de carreteras, las pérdidas podrían alcanzar los 500 millones de euros, y la superficie agrícola afectada alcanza un 75%, poniendo en riesgo al sector primario.

En una comparecencia en Córdoba, Moreno ha asegurado que el presupuesto regional de este año se verá supeditado a la atención de esta catástrofe y anunció que solicitará ayuda tanto al Fondo de Contingencia del Estado como al Fondo de Solidaridad de la UE. Además, pedirá reprogramar los fondos europeos para que puedan destinarse a los damnificados.

El presidente ha insistido en que, por ahora, la prioridad es salvar vidas, recordando que 11.000 personas permanecen desalojadas en distintas provincias andaluzas, incluida la capital cordobesa, donde más de mil vecinos han tenido que abandonar sus hogares debido a la crecida del Guadalquivir. "Solo cuando haya plenas garantías de seguridad podrán regresar a sus casas", afirmó.

Las zonas más afectadas incluyen la Sierra de Cádiz, Ronda, la cuenca del Guadalquivir y el Campo de Gibraltar, donde los efectos del temporal están siendo más severos, con carreteras cortadas, daños en infraestructuras y graves perjuicios para la agricultura y el turismo local. Moreno advirtió que las precipitaciones podrían alcanzar 200 litros por metro cuadrado en algunas áreas y que la mayoría de los embalses están entre 85 y 90% de su capacidad, dificultando aún más la absorción del agua.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado este sábado la necesidad de mantener las medidas de prevención y emergencia, destacando el trabajo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regular los caudales y minimizar inundaciones. Montero también señaló que el Campo de Gibraltar sigue siendo una de las zonas más críticas, junto a Jerez, la cuenca del Guadalete y la provincia de Cádiz.

La ministra recordó que los 10.000 efectivos del Gobierno central están a disposición de la Junta para atender la emergencia y pidió a la población no realizar desplazamientos ni actividades extraordinarias, cumpliendo las recomendaciones oficiales para evitar "males mayores".

Con la borrasca Marta prevista hasta el miércoles, las autoridades advierten que la cuantificación definitiva de daños y las medidas de ayuda tendrán que esperar.