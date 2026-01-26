El cierre de la carretera de Los Yanquis en Algeciras cumple tres meses sin fecha de reapertura

La carretera de Los Yanquis (CA-224) en Algeciras lleva cerrada desde mediados de octubre, y a finales de enero los vecinos de La Aldea, San García, Getares, El Faro y otras zonas afectadas siguen sin conocer cuándo podrán recuperar esta vía fundamental para su día a día. El corte, que debía finalizar a mediados de diciembre según anunció el Ministerio de Transportes, se prolonga indefinidamente mientras miles de residentes soportan atascos diarios y rodeos que multiplican sus tiempos de desplazamiento.

Ante esta situación, el portavoz de 100x100 Unidos por Algeciras, Andrés Maderal, ha compartido este lunes una reflexión junto a Alejandro Medina, del grupo Barriadas, reclamando mayor transparencia y sensibilidad hacia los ciudadanos afectados. "Entendemos que las obras son necesarias y positivas a largo plazo", ha señalado Maderal, "pero creemos que es fundamental que exista una comunicación clara y constante con los vecinos, así como una mayor sensibilidad hacia las dificultades que este cierre está provocando".

El cierre forma parte de las obras de mejora del Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras, que contemplan la modificación del trazado de la CA-224 en su conexión con la N-340 mediante una nueva glorieta. El proyecto, valorado en 50,3 millones de euros, afecta también a las carreteras N-350, N-340 y A-7.

Desde que se cortó el tráfico el pasado 15 de octubre, los vecinos han visto restringida una de las dos principales vías de acceso a sus viviendas. Las alternativas pasan ahora por San García o por Sotorebolo, este último un itinerario que obliga a atravesar el entorno de Los Pastores, donde se producen retenciones constantes precisamente a causa de las obras del propio Acceso Sur. Esta concentración del tráfico está generando atascos diarios, incrementos significativos en los tiempos de desplazamiento y un notable malestar vecinal.

Desde 100x100 Unidos por Algeciras consideran que el Ayuntamiento puede desempeñar un papel clave como interlocutor, supervisando el cumplimiento de los plazos, manteniendo informada a la ciudadanía y trasladando las inquietudes vecinales a las administraciones competentes.

Alejandro Medina ha destacado la importancia de escuchar a las barriadas y de tener en cuenta la realidad cotidiana de quienes se ven directamente afectados por este tipo de decisiones. "Los vecinos necesitan información, cercanía y sentirse acompañados durante todo el proceso", ha afirmado.

Por el momento, no existe una nueva fecha oficial de reapertura. El Ministerio de Transportes no ha actualizado la información sobre los plazos, y los vecinos afectados continúan reclamando respuestas claras y medidas que mitiguen el impacto de unas obras que parecen encaminarse a una prolongación indefinida.