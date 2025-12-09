El Ayuntamiento de Algeciras prepara la reparación de las carreteras de los Yanquis, el Faro y Botafuegos

El Ayuntamiento de Algeciras ha dado el primer paso para la esperada reparación de algunas de las carreteras más deterioradas del municipio, entre ellas la de los Yanquis, la del Faro y la de Botafuegos. El Consistorio ha sacado a licitación la realización de estudios geotécnicos en estos y otros puntos estratégicos de la ciudad, un procedimiento técnico imprescindible para conocer a fondo el estado del terreno y diseñar proyectos de obra solventes y duraderos.

El concurso, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene un importe de 139.109 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses. Su objetivo es claro: analizar el subsuelo, detectar riesgos como deslizamientos o asientos y definir qué soluciones técnicas necesita cada carretera antes de iniciar las obras. Sin este diagnóstico previo, explican desde el Ayuntamiento, sería imposible abordar con garantías la futura reparación de estos viales clave para la movilidad urbana.

Los trabajos se centrarán en cinco enclaves especialmente sensibles. La carretera de los Yanquis (CA-224), actualmente cerrada al tráfico por las obras del Acceso Sur al Puerto, será una de las principales beneficiadas. También la carretera del Faro (CA-223), acceso natural a Punta Carnero, y la avenida San Bernabé, que conecta con Botafuegos y soporta un tráfico intenso. A estas se suman la futura glorieta de Virgen del Carmen con Príncipes de España, en el popular Hoyo de los Caballos, y el entorno de Avenida de América, junto a la urbanización El Anteojo.

El contrato incluye trabajos de campo, perforaciones, toma de muestras, ensayos de laboratorio y la posterior elaboración de informes geotécnicos que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento. Estos documentos no sólo describirán las patologías detectadas, sino que propondrán soluciones personalizadas para cada tramo e incluso prevén un servicio de asesoramiento técnico durante la ejecución de las obras.

Con la información que aporten estos estudios, el Ayuntamiento podrá redactar los proyectos de reparación y mejora de unas carreteras cuya rehabilitación esperan desde hace años miles de vecinos. La licitación supone, así, un paso decisivo para la puesta en marcha de actuaciones que transformarán la movilidad en varias zonas de la ciudad.