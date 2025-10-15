Algeciras fija para 2026 la solución al aislamiento de más de 150 vecinos en Getares, sin aceras ni red de saneamiento

Los vecinos de Getares y Punta San García se reunieron este martes, 14 de octubre, con la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras para abordar los principales problemas que afectan a la zona, entre ellos la incomunicación peatonal del núcleo de población situado en la carretera del Faro, a la altura de Casa Marcos, y la ausencia de una red de saneamiento adecuada.

La cita, celebrada en la sede de Urbanismo, contó con la presencia de la concejala delegada del área, Yéssica Rodríguez, y del concejal de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, además de un técnico municipal, representantes vecinales de las asociaciones Bahía de Getares, Playa Getares y Mar y Monte, así como del Consejo de Barrio San García-Getares y de la Federación de Asociaciones Vecinales de Algeciras (Fapacsa).

Una carretera sin aceras ni arcenes que aísla a los vecinos de Casa Marcos

El núcleo de viviendas junto a Casa Marcos, ubicado dentro del Parque Natural del Estrecho, sufre una notable desconexión peatonal con el resto de la ciudad. La única vía posible para desplazarse a pie hasta Getares es la carretera municipal CA-223, que carece en muchos puntos de acerado y arcenes, y en la que la maleza y las cañas invaden la calzada, lo que convierte el trayecto en un riesgo constante para los viandantes. Según Fapacsa, en esta zona residen entre 100 y 150 personas durante el año, cifra que aumenta a más de 300 en verano.

El acerado se incluirá en la reparación del puente del río Pícaro

Ante esta situación, el Ayuntamiento informó de que la mejora de la conexión peatonal está vinculada a la reparación del puente sobre el río Pícaro. En el proyecto se incluye la construcción de un acerado que permitirá la peatonalización de la CA-223 desde Casa Marcos hasta el puente, así como la eliminación de la vegetación invasora. Las obras, que ejecutará la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, se prevén para principios de 2026.

Como alternativa o complemento a esta actuación, Fapacsa también planteó la posibilidad de prolongar el paseo marítimo de Getares hasta el Club Getares, en la calle Helmut Siesser, lo que permitiría una conexión más cómoda y segura, además de embellecer un recorrido muy frecuentado por paseantes durante todo el año.

Paseo marítimo de Getares, en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Otro de los asuntos tratados fue la ausencia de un plan de saneamiento en buena parte de la zona. Salvo el edificio Atarazana, que cuenta con su propia acometida, la mayoría de las viviendas vierten sus aguas residuales al río Pícaro o al arroyo del Lobo, o disponen de fosas sépticas. Las asociaciones vecinales reclamaron la canalización de las aguas fecales para evitar vertidos y mejorar las condiciones higiénicas del entorno. Urbanismo se comprometió a trasladar la demanda al área de Medio Ambiente y a Algesa, responsable del transporte urbano, ya que los vecinos también solicitan la creación de una línea de autobús con dos servicios diarios.

Durante la reunión se abordó igualmente el estado del puente del río Pícaro, cerrado desde marzo de este año por riesgo de colapso. El Ayuntamiento recordó que ya ha sacado a concurso el proyecto de refuerzo y sustitución parcial de la estructura, con un presupuesto de 282.020 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El puente, con más de 25 años de antigüedad, sufrió daños graves por las lluvias del pasado invierno, que provocaron el hundimiento de parte de sus apoyos y obligaron a clausurar el paso, dejando aisladas a urbanizaciones como Los Camarotes.

Reparaciones pendientes en aceras, socavones y parques

Los representantes vecinales también reclamaron la reparación de aceras y socavones en distintos puntos de Getares y San García, como las calles Orión, Ninfa, Barbo y la avenida 28 de Febrero, donde las raíces de los árboles han levantado el pavimento. El Ayuntamiento reconoció la lentitud en las actuaciones y aseguró que los trabajos están adjudicados. Asimismo, se abordó la reparación del muro de la Plaza de Ceuta y la colocación de materiales para el recreo infantil, además de gestiones con Endesa y Telefónica por incidencias en arquetas.

Socavones en la calle Orión, en la bajada hacia la playa de Getares. / Erasmo Fenoy

En materia de equipamientos deportivos, el concejal de Participación Ciudadana informó de que las pistas situadas sobre el supermercado Supeco, junto a la avenida Carlos Cano, están siendo reparadas para recuperar tres pistas de tenis y una de fútbol sala. Las asociaciones vecinales reiteraron la petición de instalar también pistas de pádel, solicitud presentada en enero de 2023.

El paseo marítimo de Getares sigue bloqueado

Uno de los puntos de mayor interés general fue la finalización del paseo marítimo de Getares, actualmente interrumpido a la altura del restaurante Las Gaviotas por la existencia de una edificación que impide su continuidad. El Ayuntamiento indicó que se trata de un asunto antiguo vinculado a una permuta de parcelas y se comprometió a estudiar la situación. Fapacsa anunció que accederá esta semana al expediente municipal para verificar la titularidad de los terrenos, algunos de los cuales podrían invadir la zona marítimo-terrestre.

Parte del paseo marítimo de Getares sin finalizar. / Erasmo Fenoy

Sorpresa por el corte de la carretera de Los Yanquis

Fapacsa ha manifestado su sorpresa por el corte de la carretera de Los Yanquis, del que los vecinos se enteraron por Europa Sur pocas horas después de la reunión. “Ayer estuvimos en Urbanismo y no se nos comunicó nada; esta mañana, el tráfico en la rotonda de Los Pastores era un caos”, ha lamentado a este periódico la federación vecinal, que recordó que estas obras forman parte del proyecto del Acceso Sur, competencia del Gobierno central, y no del Ayuntamiento.

El Consejo de Barrio y Fapacsa tomaron nota de los compromisos adquiridos por Urbanismo y seguirán colaborando para que las distintas problemáticas se resuelvan en beneficio de los vecinos de Algeciras.