Fotos del abandono en la barriada de Getares y el entorno del río Pícaro, en Algeciras

Los vecinos de Getares y Punta San García se reunieron con la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras para reclamar soluciones a la falta de conexión peatonal del núcleo de Casa Marcos, que obliga a caminar por una carretera sin aceras ni arcenes, y a la ausencia de saneamiento en gran parte de la zona. El Consistorio anunció que la mejora del acceso a pie se abordará con la reparación del puente del río Pícaro, prevista para 2026, y estudia prolongar el paseo marítimo hasta el Club Getares.
Los vecinos también denunciaron vertidos al río por falta de red de alcantarillado, pidieron una línea de autobús urbano y reclamaron arreglos en aceras, socavones y equipamientos deportivos. Además, Fapacsa mostró su sorpresa por el corte de la carretera de Los Yanquis, del que no fueron informados pese a haberse reunido con Urbanismo un día antes.
1/42Fotos de los desperfectos en las barriadas de Getares en Algeciras/Erasmo Fenoy
