La jornada ha arrancado este miércoles con el primer atasco en la entrada sur de Algeciras. Desde las ocho de la mañana, el tráfico ha quedado completamente cortado en la carretera de Los Yanquis (CA-224), una de las arterias más utilizadas por los vecinos de Getares, La Aldea y el Faro para entrar y salir del núcleo urbano. La medida, adoptada por el Ministerio de Transportes para avanzar en las obras del nuevo Acceso Sur, ha pillado por sorpresa a muchos conductores, ya que el cierre se anunció apenas doce horas antes de su aplicación.

El corte afecta al tramo comprendido entre la glorieta de Los Pastores, en la N-340, y la glorieta de acceso a Getares, y se mantendrá previsiblemente hasta mediados de diciembre. A primera hora de la mañana, las colas se extendían por varios puntos de la zona sur, como la avenida Carlos Cano, también llamada carretera de Getares. Transportes asegura que existen hasta cuatro itinerarios señalizados, aunque los residentes ya han comenzado a notar el incremento del tráfico en las vías secundarias, aledañas a San García.

El motivo del cierre es la modificación del trazado de la CA-224 en su conexión con la N-340 para enlazar con una nueva glorieta que sustituirá a la actual. Los trabajos forman parte del proyecto del Acceso Sur, una de las infraestructuras más relevantes para el futuro de Algeciras y su puerto, que persigue mejorar la fluidez del tráfico pesado y la seguridad viaria en el entorno de entrada a la ciudad.

La constructora Obrascon Huarte Laín (OHL), encargada del proyecto con una inversión superior a los 50 millones de euros, completó el pasado julio una de las actuaciones más visibles: la colocación del nuevo viaducto junto a la barriada de La Juliana. En los meses de septiembre y octubre se ha avanzado en la ejecución de las capas de rodadura y en los trabajos de conexión con la N-340.

Sin embargo, las obras acumulan casi tres meses de retraso sobre el calendario inicial sin que el Ministerio haya informado oficialmente de una ampliación de plazos. El proyecto alcanzó a mediados de septiembre los tres años de ejecución —el periodo previsto desde su inicio en julio de 2022—, pero a día de hoy los trabajos continúan sin una fecha clara de finalización.

Transportes tampoco ha respondido a las tres consultas por escrito remitidas por Europa Sur durante los meses de junio, agosto y septiembre, ni a otros contactos posteriores sobre el estado actual de las obras y la causa de los retrasos.

El nuevo Acceso Sur, que aspira a convertirse en la gran puerta de entrada al puerto y al núcleo urbano de Algeciras, se ha convertido también ahora en una fuente de quebraderos de cabeza para los vecinos, que afrontan desde este miércoles un largo mes y medio de desvíos, retenciones y paciencia al volante.