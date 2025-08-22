Algeciras saca a concurso por 280.000 euros las obras para salvar la pasarela del río Pícaro a su paso por Getares

El puente sobre el Pícaro, cerrado desde marzo y en riesgo de colapso, mantiene aisladas a unas 200 familias de la urbanización Los Camarotes.

El Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha la maquinaria para rescatar de la ruina a la pasarela peatonal sobre el río Pícaro, una infraestructura que lleva cerrada desde el pasado 20 de marzo por el riesgo de colapso. El Consistorio ha sacado a concurso el proyecto de refuerzo y sustitución parcial de la estructura, valorado en 282.020 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de septiembre.

El puente, con más de 25 años de vida y un mantenimiento escaso, ha sufrido graves daños por los episodios de lluvias torrenciales de este invierno, que provocaron la socavación del terreno y el hundimiento de parte de sus apoyos. En apenas una semana de marzo, la cimentación llegó a desplazarse tres centímetros, un movimiento que obligó al Ayuntamiento a clausurar de inmediato el paso y a prohibir también el acceso a los senderos que discurren bajo él.

Vecinos aislados y una pasarela provisional

La decisión dejó en una situación muy complicada a los cerca de 200 vecinos de la urbanización Los Camarotes de Getares, que durante más de dos meses subsistieron con solo una salida por carretera, sin acerado ni arcén, lo que impedía el tránsito seguro a pie. La pasarela era su conexión directa con la calle Orión y con el parque fluvial del Pícaro, hoy también cerrado.

El malestar vecinal no tardó en trasladarse a la arena política. El PSOE acusó al equipo de gobierno de “dejación” y de haber ignorado durante años el progresivo deterioro de la pasarela. El Ayuntamiento, por su parte, defendió que la situación se había visto precipitada por las lluvias intensas y que el fallo estructural se debía al diseño original del puente, no a la falta de mantenimiento.

A comienzos de junio, y como medida de urgencia, el Consistorio instaló una pasarela peatonal provisional en el entorno de la antigua vía pecuaria Colada de la Torre. La solución, sin embargo, está lejos de ser ideal: se trata de un paso estrecho, de madera y con escalones que lo hacen inaccesible para personas con movilidad reducida.

Reforzar los cimientos y sustituir el tramo dañado

El proyecto ahora licitado contempla reforzar las zapatas con micropilotes y sustituir por completo el tramo metálico de 16 metros que conecta con la calle Orión, el más afectado por la erosión y el desplazamiento del terreno. La nueva estructura será fabricada en taller y ensamblada in situ, con el objetivo de garantizar su seguridad y alargar su vida útil.

Además, se recuperará la conducción de agua potable que discurre por la pasarela y abastece a la urbanización, actualmente en situación de riesgo. También se restituirán los senderos y el mobiliario urbano retirados durante los trabajos.

El Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha la maquinaria para rescatar de la ruina a la pasarela peatonal sobre el río Pícaro. / Vanessa Pérez

El futuro del parque fluvial

Estas obras forman parte de un plan más amplio de restauración del parque fluvial del río Pícaro, que incluye la renaturalización del entorno, la rehabilitación del puente y la creación de un sendero peatonal que conecte con los huertos urbanos. El proyecto, que lleva sobre la mesa más de un año, se financia dentro del Plan Integral para el Campo de Gibraltar, con fondos estatales, municipales y de la Mancomunidad.

Si todo avanza según lo previsto, los vecinos podrán recuperar a finales del otoño un acceso seguro que devuelva la normalidad a su vida cotidiana, después de más de medio año de aislamiento a pie y de protestas constantes por una pasarela que, oxidada y olvidada, amenaza con desplomarse sobre el cauce del río.