La Autoridad Portuaria reclama el desdoble de la N-340 ante el volumen de tráfico con Tarifa y el Mundial de 2030

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha reclamado este miércoles el desdoble de la Nacional 340 entre Algeciras, Tarifa y Vejer para acabar con el único tramo de doble sentido entre Cádiz y Barcelona de esta carretera sin una alternativa de gran capacidad. Más aún cuando en 2030 España y Marruecos serán sede del Mundial de Fútbol (junto con Portugal) y la conexión marítima desde Tarifa a Tánger se convertirá en una importante vía de comunicación al margen del trasiego que ya de por sí genera cada verano durante la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Para Landaluce, debe acometerse una intervención mayor al margen de las reparaciones que se acometen estos días por el deslizamiento de la calzada a la altura del Mirador del Estrecho y el precario estado del puente ante la actividad creciente que registra el Puerto de Tarifa. "Estamos muy preocupados porque realmente representa cortar prácticamente, o condicionar muy mucho, el cordón umbilical que tenemos entre la bahía de Algeciras y Tarifa. En este caso, en el Puerto de Tarifa tenemos unas cifras de actividad que son muy importantes", ha comentado el presidente del Puerto.

El máximo responsable del Puerto de Algeciras ha recordado que Tarifa canaliza más de un millón y medio de pasajeros y más de 250.000 vehículos al año. "Con lo cual es un flujo que se va a ver condicionado si no se actúa de una manera rápida y eficiente, y sobre todo con soluciones de presente y de futuro", según Landaluce.

"Hablamos de la necesidad de tener un tercer carril, una duplicación o soluciones que realmente den viabilidad a la N-340, único tramo que está interrupido -en referencia a su desdoble- y es el que nos ocupa. Lo hemos visto en estas navidades pasadas, con un incremento del tráfico por el campeonato de fútbol a nivel de África. Y ahora, el 2030 está a la vuelta de esquina. Por tanto, necesitamos trabajar muy mucho en esa duplicación o en una mejora eficiente y cierta para la N-340 hacia Tarifa", ha expresado Landaluce.

La APBA ha expuesto esta situción a las administraciones y se suma así a las quejas del alcalde de Tarifa, José Antonio Santos. "Son reivindicaciones absolutamente justas y bien demandadas. Son necesarias mejoras en un tramo tan estratégico para todos nosotros y sobre todo para la que se nos viene encima", ha concluido Landaluce.