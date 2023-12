Los pantanos del Campo de Gibraltar entran en situación de emergencia y se avecinan restricciones

Los embalses del Campo de Gibraltar ya se encuentran en situación de emergencia. Entre Charco Redondo (13,81 hectómetros cúbicos) y Guadarranque (26,39) acumulan 40,2 hectómetros cúbicos, cuando el umbral para decretar esta emergencia está en los 41,5. A estas alturas del año pasado ambos embalsaban 57,86 hm3. Ante esta situación, Arcgisa, la empresa pública de la Mancomunidad que gestiona el abastecimiento del agua en alta en la comarca, está preparada para llevar a cabo restricciones desde principios de 2024, como se decidió tras la Mesa de la Sequía celebrada el pasado 24 de octubre.

El director general de Arcgisa, José Manuel Alcántara, ha explicado a Europa Sur que si no llueve en las próximas semanas no quedará más remedio que llevar a cabo estas restricciones en forma de reducción de la presión entre las 23:00 y las 6:00. "No cortaremos el agua, sino que se reducirá la presión. Pero esa reducción podrá conllevar que no llegue el agua a determinadas zonas. Por eso se hará en un horario en el que afecte al menor número de personas", detalló.

Las previsiones meteorológicas solo alcanzan a siete días vista, según explica el responsable de Arcgisa, por lo que las esperanzas están puestas en que llueva con abundancia en las últimas semanas de este año.

Otras medidas que fueron acordadas en la Mesa de la Sequía si se daba este escenario de falta de lluvias fueron la reducción en un 20% del consumo, tanto en abastecimiento poblacional como en la industria, y se continuará con la suspensión de los suministros no esenciales en los municipios, como son los baldeos, riegos municipales y el llenado de piscinas públicas y privadas. En relación al regadío, se destinarán 2 hectómetros cúbicos para la conservación del arbolado hasta que cambien las circunstancias hidrológicas.

La comarca permanece declarada en situación de "sequía excepcional severa" desde el 15 de octubre de 2021 en virtud de una Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Desde entonces, rige una prohibición del uso de agua potable para baldeo de calles, llenado de piscinas privadas, riego de jardines, parques públicos y privados, campos de golf, lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados, uso de fuentes ornamentales que no dispongan de circuito cerrado de agua, duchas y surtidores públicos.