Una operación nocturna remolca fuera del estrecho de Gibraltar al petrolero de la flota fantasma rusa que cumple tres días a la deriva

Una larga operación durante toda la madrugada ha conseguido remolcar fuera del estrecho de Gibraltar al petrolero Chariot Tide, vinculado a la flota fantasma rusa y que suma tres días a la deriva por una avería. El tanquero en riesgo se encuentra este sábado en dirección al mar de Alborán, a varias millas al este de Algeciras y Ceuta, todavía sin gobierno pero alejado ya del Dispositivo de Separación de Tráfico (DST) más frecuentado de España.

El DST es una medida de seguridad, regulada por la OMI, que organiza el flujo de buques y les obliga a enviar notificaciones en zonas de alta densidad mientras navega por "carriles" imaginarios. El dispositivo, modificado conjuntamente por España y Marruecos en 2007, establece dos zonas de precaución, una frente al nuevo puerto de Tánger-Med y la otra entre Algeciras y Ceuta, ello con el objeto de que los buques y embarcaciones extremen la precaución en estas zonas. Muy cerca de ambas, pero más de la primera, se encontraba el Chariot Tide hasta que esta madrugada fue remolcado por cuatro embarcaciones marroquíes (VB Spartel, VB Malabata, Svitzer Al Hoceima y VB Azla) bajo la vigilancia del buque español de Salvamento Marítimo Luz de Mar, diseñado específicamente para el remolque de emergencia y la lucha contra la contaminación marina.

Según se observa en las páginas especializadas en el tráfico marítimo, el petrolero tiene su destino todavía fijado en Tánger Med, puerto en el que debería haber atracado el pasado miércoles 21 cuando sufrió una avería que lo dejó clavado en la vía sur del DTS, en aguas bajo control de tráfico marítimo de Marruecos y frente a Tánger.

El Chariot Tide es un buque cisterna de productos petrolíferos de 195 metros de eslora y 52.648 toneladas de peso muerto, construido en 2007 y que navega bajo bandera de Mozambique. El cargamento supera los 425.000 barriles de productos refinados rusos, con origen en un findeadero de Ust-Luga (Rusia), último puerto que figura también en los registros AIS como escala previa hace 31 días. Sobre él pesan sanciones de la Unión Europea y Reino Unido por su pertenencia a la flota fantasma de Rusia, el conjunto de buques petroleros, en su mayoría antiguos y con propietarios poco transparentes, que el Kremlin utiliza para exportar petróleo y derivados evitando las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania. Estos barcos suelen operar fuera de los canales habituales del comercio marítimo, lo que dificulta rastrear su origen, destino y responsables legales.

Muchos de estos buques navegan bajo banderas de conveniencia, cambian frecuentemente de nombre o propietario y, en algunos casos, apagan sus sistemas de identificación automática (AIS) para ocultar sus movimientos. Además, realizan transferencias de carga de barco a barco en alta mar, una práctica que complica aún más el control por parte de las autoridades.

A principios de diciembre de 2025, el capitán del Chariot Tide reportó problemas técnicos y echó el ancla frente a la costa alemana del Mar del Norte, cerca de un cable de transmisión de datos. Probablemente como resultado del incidente del Eagle S del año pasado (en el que se sospechó que un petrolero de la flota fantasma dañó un cable en el Golfo de Finlandia, buques alemanes de la Bundeswehr y la Armada, así como agentes de policía, abordaron el Chariot Tide para realizar una inspección. Después de eso, se le permitió al buque continuar su ruta.