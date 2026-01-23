Un remolcador marroquí comienza el rescate del petrolero de la flota fantasma rusa a la deriva en el estrecho de Gibraltar

El remolcador marroquí VB Spartel ha comenzado a mediodía de este viernes la operación para trasladar al Chariot Tide, un petrolero vinculado a la flota fantasma rusa que desde hace 27 horas se encuentra averiado y sin gobierno en aguas bajo control de tráfico marítimo de Marruecos y frente a la costa de Tánger. Mientras tanto, España ha movilizado al buque de Salvamento Marítimo Luz de mar, diseñado específicamente para el remolque de emergencia y la lucha contra la contaminación marina, que permanece parado en la zona norte del Dispositivo de Separación de Tráfico (TSS) del Estrecho por si la situación se complicara.

Según ha alertado en X (antes Twitter) el doctor Rafael Muñoz Abad (@Springbok1973), experto en protección y seguridad marítima con especialización en geopolítica y defensa, una agencia de seguridad marítima nacional no efectúa remolques comerciales, sólo de emergencia producto de una petición de auxilio-asistencia. Probablemente, esta llamada no se ha producido porque si España le presta asistencia de manera institucional, y lo remolca a puerto comunitario, corre el riesgo de que su buque y carga queden retenidos por haber violado las sanciones a Rusia.

De momento se desconoce si el VB Spartel remolcará al Chariot Tide al cercano puerto de Tánger Med o lo hará fuera del TSS.

El Chariot Tide es un buque cisterna de productos petrolíferos de 195 metros de eslora y 52.648 toneladas de peso muerto, construido en 2007 y que navega bajo bandera de Mozambique. Muñoz Abad lo define como “uno de los mejores ejemplos de lo que es un zombie tanker o petrolero fantasma”, incluido —según recuerda— en las listas de sanciones de la Unión Europea y el Reino Unido (OFSI) y con “una tasa de siniestralidad del 42%”, lo que califica como “una bomba de relojería medioambiental”.

Según el seguimiento AIS consultado en portales de tráfico marítimo, el tanquero tenia que haber llegado el pasado día 21 a Tánger (Marruecos) y su velocidad es de en torno a 0,6 nudos. Tiene un calado de 10,2 metros (sobre un máximo de 12,5) y el estado de navegación “drifting” (a la deriva), con última posición reportada al mediodía de este 23 de enero en el área del Estrecho.

Muñoz Abad sitúa el inicio del problema desde este jueves por la mañana a las 6:55 (hora zulú, 7:55 en España), cuando el buque habría quedado “a la deriva, aparentemente sin gobierno (NUC, Not Under Command), en la vía sur del TSS del Estrecho de Gibraltar”. En su análisis, si el petrolero está simplemente “esperando órdenes” en plena vía de tráfico estaría incumpliendo la regla 10 del Convenio Colreg (que regula cómo transitan los buques en esquemas de separación de tráfico), y si realmente se encuentra sin gobierno, “es incomprensible que lleve más de 12 horas a la deriva sin asistencia”.

El cargamento, según su evaluación, supera los 425.000 barriles de productos refinados rusos, con origen en Ust-Luga (Rusia) —último puerto que figura también en los registros AIS como escala previa hace 31 días— y destino formal Tánger, con la sospecha de que esos combustibles puedan acabar entrando en el mercado europeo "a través de Gibraltar, Algeciras o gabarras de suministro, bajo documentación de exportación marroquí".