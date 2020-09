Hace cuatro años que un fuerte repunte en la violencia del narcotráfico hizo que todas las miradas se girasen hacia el Campo de Gibraltar y especialmente hacia La Línea. Agresiones a agentes de los cuerpos de seguridad, varios intentos de atropello, la muerte del policía local Víctor Sánchez (y después la del guardia civil Fermín Cabezas) y episodios como el rescate de un narco del hospital provocaron una alarma que desembocó en el plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar. Dos años después de que este se pusiera en marcha, los colectivos antidroga y las organizaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, acompañados de representantes políticos, empresariales y la sociedad civil, han vuelto a alzar la voz ante un nuevo recrudecimiento en la violencia, con varios incidentes en dos semanas, el último este mismo jueves afectando a dos ciudadanos en Estepona. Desde la Plaza Alta de Algeciras han querido mandar un mensaje: la comarca sigue luchando contra el narcotráfico y necesita apoyo.

El portavoz de la Plataforma por tu seguridad, por la de todos, Francisco Mena, ha transmitido las reivindicaciones de un colectivo que aglutina a las asociaciones antidroga y policiales en una concentración reducida, adaptada a la nueva normalidad Covid. La primera reclamación, tras los hechos de las últimas semanas, seguridad. "No podemos evitar que embistan a nuestros agentes, pero sí evitar que los maten. Para eso tienen que tener vehículos adecuados", ha destacado.

En cuatro días desde el 5 de septiembre, seis incidentes graves en distintos puntos de la provincia y el Campo de Gibraltar supusieron 13 heridos en los cuerpos de seguridad. Un policía nacional algecireño permanece en la UCI en Cádiz desde que su coche fuera embestido por un vehículo cargado de droga. Esta misma mañana, otro todoterreno cargado ha embestido a un vehículo y herido a un peatón en Estepona.

Un segundo aspecto, destaca la plataforma, es el judicial. Pendientes de conocer el destino de los detenidos en la operación Dismantle de la Guardia Civil, entre ellos Antonio Tejón el Castaña, denuncia que "de nada sirve tener 9.000 detenidos si no hay una respuesta judicial adecuada y esto tiene que llegar de una justicia justa y rápida", con medios suficientes para que no ocurra "algo que los ciudadanos no entienden, que una vez agotada la prisión preventiva los detenidos salen a la calle. Hacen falta jueces de refuerzo , funcionarios y un sexto magistrado en la sección de la Audiencia".

También se reclaman medidas legislativas para abordar, por ejemplo, el problema de las narcogasolineras. Ahí apuntan los cuerpos policiales otra: es necesario endurecer las penas por narcotráfico y también por la violencia contra los agentes, porque "al final los narcotraficantes sopesan las consecuencias de la pérdida de la droga y las de ser detenidos y prefieren lo segundo", remarca la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Andalucía, Mariló Valencia.

Y lo más importante sería, apunta Mena, la ejecución de las inversiones pendientes en la comarca. La Plataforma elaboró un plan integral en el que se recoge el eterno déficit en infraestructuras, empezando por la Algeciras-Bobadilla, pero que también demanda invertir en servicios sociales, educación, vivienda y empleo. "Como decía la presidenta de Despierta, hemos perdido a dos generaciones de jóvenes en el Campo de Gibraltar, no nos permitamos perder la tercera".